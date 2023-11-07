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「挑1條想剪斷的線」超夯心測！　秒測你的內心強大指數

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記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝小紅書

現代人生活步調快速，每天都有來自四面八方的壓力，但有些人能扛著巨大壓力化為前進的動力，也有些人一遇到別人批評、質疑就退縮，而你知道自己的抗壓力如何嗎？最近《小紅書》上就有個超夯的心理測驗，從一個簡單的問題選擇就能快速測出你的內心有多強大。

Q：以下6條線中，請選擇一條最想要剪斷的線？

▲▼ 超夯心測秒測你的內心有多強大。（圖／翻攝小紅書）

＊分割線下為選項解析＊

＊分割線下為選項解析＊

＊分割線下為選項解析＊

1.內心強大指數80%
選擇第1條線的你內心很強勁，即使遇到了不順開心的事，也能輕易忘卻，對你而言，基本上沒什麼隔夜仇。你的性格中肯沉穩，對家人朋友都很用心也很坦誠，但是對於一些無關緊要的人，就不會浪費一點心力、時間去順應對方，在對事上也是如此，只在乎自己份內的事情，認為其他事與自己無關，內心很強大且開闊，不因他人言語受影響，遇到事情自己就能果斷下決定，不用徵求別人的意見。

2.內心強大指數20%
你的內心相對比較脆弱，很在意周遭人的看法，別人的指責和批評會對你造成很大的影響，也因此不太擅長與人相處。你個性比較謹慎細心，對人處事時總會希望能盡量讓大部分人滿意、達到大家的期望要求，因此你會很耐心地去傾聽別人的建議和想法，盡可能想滿足他人，但也因此總是退而求其次，讓自己變得很委屈。

3.內心強大指數0%
你的內心十分軟弱，很難承受打壓，周遭任何一點變動都會讓你感到很焦慮躁動。你外表看起來強硬，但其實虛有其表，做事時雖有堅決自信、一切都追求最極致，但你的承受力很差，接受不了錯誤，尤其是工作上的事，雖然你有著很強的能力和很高的信心，但也因為對結果過於重視，一旦發生錯誤或是沒有達到你的理想目標，你就會鑽進牛角尖，陷入低潮，很難振作起來。

4.內心強大指數60%
選擇第4條線的你，內心相對來說比較強大，不會過度在意別人對你的看法，性格活潑開朗，面對事情也比較看得開，是一個很自由灑脫的人，得不到的東西就算了不勉強，也從來不會強求別人什麼。所以周遭人對你的看法也很兩極，喜歡你的人很喜歡，不喜歡的人也會更討厭你，但這對你來說無所謂，你很清楚不可能完全達到他人的喜愛和期待，遇到與你觀念不合的人，你也不會硬要強求，加上你的心理承受度很高，所以都能笑著面對。

5.內心強大指數50%
你的內心雖然不能稱為軟弱，卻也不夠強大，但當你經歷的事情越多，你會越戰越勇。你的性格外剛內柔，不管經過幾次的打壓磨難，總能找到安慰、支撐自己的方法，再次站起來。你內心比較強大的部分是在情感方面，就算知道強扭的瓜不甜，但會覺得不嘗試一次就不知道結果到底甜不甜，所以在心理暗示的作用下，你會一次又一次的嘗試，就算經過一次次的失敗，你依舊會再次站起來、重新開始，儘管現實傷了你無數次，你依舊對於生活和愛情充滿了幻想和憧憬，在情感上情大的內心則會讓你一次又一次的變強。

6.內心強大指數100%
選擇第6條線的你內心無比強大，不管遇到什麼事情都不會被打垮，你在人生路上再累再苦也不會回頭，永遠都是奮勇向前，你會用你強大的內心將壓力轉換成動力，當你面對的壓力越大，拚搏的心就越強。而你強大的內心通常來自於對家庭生活的愛，可能是父母也可能是兒女，為了保護家庭，你會勇敢地面對所有壓力，並主動去尋找解決方法，不讓家人感到煩惱。

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