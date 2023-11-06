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舒特膚聯名《怪獸電力公司》、ORBIS瞬效護髮推出史努比彩繪瓶

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記者曾怡嘉／綜合報導

美妝聯名比萌比可愛，舒特膚與怪獸電力公司聯名；ORBIS也與史努比聯名打造限量彩繪瓶，保養同時看到可愛的卡通圖案，讓日常保養變得更療癒。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲超可愛外型讓人眼睛一亮。

舒特膚與迪士尼皮克斯超人氣動畫電影《怪獸電力公司》 推出聯名設計，共10款限量禮盒，為敏弱肌補充怪獸級的最強醫美保濕力，還可抵禦各種肌膚緊急狀態。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲舒特膚長效潤膚霜主題雙入組（屈臣氏）。

舒特膚《怪獸電力公司》系列帶來拯救敏弱肌新方案，推出多種超值組合供消費者選擇，凡購買其中一款即贈怪獸電力公司款環保托特包或旅行收納袋，不但超萌還很實用。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

ORBIS 瞬效護髮美容液（瓶裝）史努比限定版，140g，460元、瞬效護髮噴霧（瓶裝）史努比限定版，180mL，380元。

ORBIS的人氣的瞬效護髮系列與「PEANUTS」共同聯名，描繪出查理・布朗與史努比幸福日常的限量彩繪瓶，讓你一邊護髮同時，同時感受史努比的笑臉為你的美麗應援。其中瞬效護髮美容液採用高保水乳霜成分，濃密滋潤卻不厚重，幫你打造出滋潤輕盈的秀髮。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

THE BODY SHOP聯手知名插畫家KINGJUN推出週年慶期間限定聯名商品，以品牌理念「Recycle, Reuse, Reduce」以及「BE SEEN BE HEARD」作為設計概念，共推出兩款托特包，並於期間限定推出KINGJUN聯名禮盒包裝，只要在週年慶期間消費滿額、即可將KINGJUN聯名商品帶回家！
 

關鍵字：

舒特膚, 史努比, 怪獸電力公司, 聯名

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