舒特膚聯名《怪獸電力公司》、ORBIS瞬效護髮推出史努比彩繪瓶

記者曾怡嘉/綜合報導

美妝聯名比萌比可愛,舒特膚與怪獸電力公司聯名;ORBIS也與史努比聯名打造限量彩繪瓶,保養同時看到可愛的卡通圖案,讓日常保養變得更療癒。

▲超可愛外型讓人眼睛一亮。

舒特膚與迪士尼皮克斯超人氣動畫電影《怪獸電力公司》 推出聯名設計,共10款限量禮盒,為敏弱肌補充怪獸級的最強醫美保濕力,還可抵禦各種肌膚緊急狀態。

▲舒特膚長效潤膚霜主題雙入組(屈臣氏)。

舒特膚《怪獸電力公司》系列帶來拯救敏弱肌新方案,推出多種超值組合供消費者選擇,凡購買其中一款即贈怪獸電力公司款環保托特包或旅行收納袋,不但超萌還很實用。

▲ORBIS 瞬效護髮美容液(瓶裝)史努比限定版,140g,460元、瞬效護髮噴霧(瓶裝)史努比限定版,180mL,380元。

ORBIS的人氣的瞬效護髮系列與「PEANUTS」共同聯名,描繪出查理・布朗與史努比幸福日常的限量彩繪瓶,讓你一邊護髮同時,同時感受史努比的笑臉為你的美麗應援。其中瞬效護髮美容液採用高保水乳霜成分,濃密滋潤卻不厚重,幫你打造出滋潤輕盈的秀髮。

THE BODY SHOP聯手知名插畫家KINGJUN推出週年慶期間限定聯名商品,以品牌理念「Recycle, Reuse, Reduce」以及「BE SEEN BE HEARD」作為設計概念,共推出兩款托特包,並於期間限定推出KINGJUN聯名禮盒包裝,只要在週年慶期間消費滿額、即可將KINGJUN聯名商品帶回家!