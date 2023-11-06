迪麗熱巴「宮廷風造型翻車」被酸模仿范冰冰　浮誇黃袍太難駕馭

記者鮑璿安／台北報導

「新疆四美」之一的大陸女星迪麗熱巴擁有高顏值，最近她出席「ELLE風尚大典」紅毯，禮服造型卻意外引起熱議，她身穿極具宮廷效果的黃袍，但無論是髮型或是妝容都顯得不搭調，讓人聯想起駕馭中式禮服的「資優生」范冰冰，掀起網友兩極評價。





▲迪麗熱巴穿著Miss Sohee黃袍 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴此次紅毯造型來自新銳南韓設計師Sohee Park所創立的品牌Miss Sohee，品牌走半高級訂製路線，擅長使用華麗的花卉刺繡營造高級感，迪麗熱巴這套2023春夏訂製系列禮服，運用亮眼的檸檬黃色襯托出清新生長的花卉，順著枝葉營造禮服的靈動氣息，就連剪裁也相對浮誇，不僅開出深U，抓皺垂墜的袖套元素也不容易駕馭，非常有古典黃袍的氣勢。

▲迪麗熱巴鮮少嘗試宮廷風 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴以濃妝紅唇、綁起高馬尾襯托這身裝扮，而過往她一向是選擇較為簡潔禮服亮相，這次現身顯然是一大挑戰，網友則褒貶不一表示「大膽嘗試沒什麼不好的」、「應該是髮型問題」、「裙子都靠熱巴的臉在撐」，對此迪麗熱巴造型師劉璐也親自回應：「客觀的說，每個人在形成自己的審美體系的過程中，都是知識跟經驗的積累，對於美的判斷也是不一樣的，今天的造型我很喜歡。」

▲范冰冰演繹中式禮服讓人印象深刻。（圖／CFP）