水果飯前吃還是飯後吃？營養師解惑：減重者餐前吃能增加飽足感

▲吃水果最佳時機視需求而定，沒有對錯。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌，三餐飲食不定，因此開始更注重健康，像是有機會就多補充蔬果攝取纖維質，幫助排便更順暢，但是補充水果究竟要什麼時候吃呢？營養師呂孟凡分享，飯前吃或飯後吃都可以，主要看你的需求，像是若以減重為目的，飯前吃會較理想。

#有減重需求的人

營養師呂孟凡指出，曾有研究顯示，飯前吃固體的蘋果可以增加飽足感，進而減少接下來進食的分量；另外一篇研究也發現在飯前吃水果可以減少後續的熱量攝取。有這兩篇研究的佐證，我會建議如果是有減重需求而要控制熱量攝取的人，而且原本就有吃水果的習慣，可以在飯前吃水果。

#喜歡吃飯後甜點的人

若你每天一定要吃甜點，營養師則建議可以用水果取代飯後甜點，一來可以攝取到較豐富的營養素，在不過量的情況下熱量通常也會比甜點低。

#胃不好的人

若你胃功能較不好，建議飯後吃水果比較適合，因空腹吃水果較容易引起胃部不適。

#糖尿病患者

若你是飯後血糖比較高的糖尿病病友，如果有隨餐吃水果的習慣，建議可以把水果放在兩餐之間吃，讓單一餐的血糖起伏較小。

總結以上來說，水果要飯前還是飯後吃沒有一定的標準答案，須按照每個人的身體狀況來決定。

▲（圖／尖端出版提供）