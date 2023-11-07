肌膚好到爆！「妝前造光單品」盤點　少了這步可不行

▲妝前保濕打底做好，肌膚就會自帶光。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

想打造無瑕透亮妝容，除了身體多補充水分、保養基礎功夫下足養出好膚質外，選對妝前打底多這一步也絕對是不可缺少的重要關鍵。

▲ESTEE LAUDER 粉保濕膠原澎澎妝前精華，2,700元。

美妝界唯一注入「膠原胜肽」的妝前精華，添加玻尿酸及葡萄糖胺有助提升肌膚保濕度與彈性，更以三重珍珠色調，調和出細緻亮閃，讓蘋果肌在視覺上更顯立體澎潤。

▲CHANEL 奢華極萃時光肽金露，30ml，25,700元。

汲取珍稀喜馬拉雅朱玉雪當藥的活性複合因子，融合強效天然時光胜肽，搭配多重精密分餾科技萃取的五月梵尼蘭，當作夜間修護或是日間妝前使用都很適合。

▲肌膚之鑰 璀璨繆思 光采無瑕妝前凝霜，2,100元。

藝術家設計璀璨繆思限量包裝，尖端持妝科技研發，同時富含珍貴保養成分提供絕佳保濕力讓底妝牢牢貼合肌膚，一抹潤色提亮，實現無瑕光采好氣色。

▲Shu uemura 無極限養肌彈嫩霜，35ml，2,500元。

注入高濃度山茶花精華，能使肌膚穩定平滑，打造彈嫩肌底，為原生肌膚增添潤澤光采；在妝前使用能使肌膚水潤豐盈、保濕撫紋，並讓底妝更加服貼持妝。