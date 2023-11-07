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唐吉訶德台中首店周四開幕　3大亮點先看再逛！

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▲▼ 唐吉訶德Citylink南港台灣三號店開幕。（圖／記者黃克翔攝）

▲唐吉訶德在台首間百貨店Citylink南港台灣三號店開幕後，加速在百貨設點，第二間百貨店Tiger City即將在11／9開幕，也是台中首間門店。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡惠如／綜合報導

日系選物店唐吉訶德（DON DON DONKI）台中首店將在明（11／9）天正式開幕，作為跨出台北首進中部市場的門店，不少台中民眾摩拳擦掌準備要逛起來啦！佔地550坪的店面除了物販，更有全台第一家的「若櫻壽司」進駐！3大亮點在逛之前一定要看起來，不然人潮洶湧就很容易錯過了喔！

▲唐吉訶德台中Tiger City老虎城店。（圖／業者提供）

▲唐吉訶德台中Tiger City老虎城店將有全台首間若櫻壽司。（圖／業者提供）

全新品牌「若櫻壽司」
唐吉訶德給台中人的一個大驚喜，就是首度落地的「若櫻壽司」，以主打「物超所值的價格，享用道地的日本壽司」的概念，準備來挑戰台中人的口味，其入口與唐吉訶德賣場分開，有專屬入口，也有通道與店內相連，提供120席座位，整體以日系素雅質樸、運用大面積木紋延伸用餐環境，簡約俐落的線條結合富有禪意的日式座位區，讓用餐環境產生互動性，民眾可觀看壽司製作的過程，全店由店員引導就座以人工點餐，讓消費者享受暖心的日式款待。

▲唐吉訶德台中Tiger City老虎城店。（圖／業者提供）

而針對台中民眾很懂吃的情況，據悉若櫻壽司除主打新鮮之外，連米都相當講究，採用的均是當日現磨的米製作白飯，讓饕客能感受到微小的精緻細節。

▲唐吉訶德台中Tiger City老虎城店。（圖／業者提供）

精緻化的賣場設計
唐吉訶德台中TIGER CITY店採用的賣場空間設計，跟民眾去日本逛的唐吉訶德可能會不太一樣，印象中日本就像個超大型的雜貨店，琳瑯滿目什麼都有，而台中TIGER CITY店比起傳統店型，多了更加明亮、精緻感的氛圍，商品類別也更加清楚明瞭，當然跟日本相同的大大小小商品介紹牌，會延續一樣的風格，因為那可是唐吉訶德的獨特魅力啊。

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德南港店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲唐吉訶德南港店的美妝專區，集結多款日系在地美妝品牌，還有直播教學服務。（圖／記者蔡惠如攝）

絕對不漏接的動線規劃
550坪大的賣場除了若櫻壽司之外，銷售品項包括生鮮、蔬果、食品調味料、熟食、廚房用品、家電、寵物用品、玩具、零食乾貨之外，也與台北南港店相同，規劃出特定的COSME DONKI 美妝專區，主打小資女下班來逛逛，就可帶些面膜、紓壓產品回家，且不定期與日本美妝品牌線上連線，講解美妝保養產品的特色和使用方法，以單一動線的方式，絕對能把所有商品逛好逛滿。

▲唐吉訶德台中Tiger City老虎城店。（圖／業者提供）

逛到出口區還有一個餐飲空間，讓民眾能享用店內ヲた飯堂（現煮食堂）的料理，台北南港店的現煮食堂頗受歡迎，只要在櫃內選擇一款日本泡麵，就會有專人幫煮，且還能自己加碼配料，最棒的當然就是半熟蛋啦，吃泡麵就跟吃拉麵同等級的享受喔，此外「和牛串」也將進駐，將提供平價的北海道及鹿兒島產和牛料理。

▲▼ 唐吉訶德Citylink南港台灣三號店開幕 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 唐吉訶德Citylink南港台灣三號店開幕 。（圖／記者黃克翔攝）

▲唐吉訶德Citylink南港台灣三號店內的ヲた飯堂（現煮食堂），可嚐到多元化的日本泡麵加強版料理。（圖／記者黃克翔攝）

最後要注意唐吉訶德台中TIGER CITY店沒有提供24小時的營業時間喔！為配合賣場營業狀況，台中店的營業時間是早上10點至晚上11點；若櫻壽司營業時間為早上11點至晚上10點，可別大半夜跑去逛街啊。

▲誠品在台中的誠品480宣佈試營運日期。（圖／業者提供）

除了唐吉訶德之外，誠品生活位於台中七期的「誠品480」日前也宣佈將在12月試營運，5樓書店已提前開放試營運，書店請來設計南西店空間的設計師宋契德再次合作，將書店窗景設計為「巨幅畫框」，藉由陽光、窗景、書籍與讀者融合成書店風景。

▲誠品在台中的誠品480宣佈試營運日期。（圖／業者提供）

關鍵字：

堂吉訶德, 台中老虎城, 開幕, tiger city, don don donki

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