對老婆最摳門星座男Top 3 ！第一名要對方一起省吃儉用　婚後本性全露

▲「對老婆摳門」星座男Top 3 。（示意圖／翻攝自IG@TVN）

記者鮑璿安／台北報導

結婚後的態度決定一切，哪怕在婚前對另一半出手大方，但是婚後就跟變了個人一樣，對任何開支都嚴格把關，雖然表達愛意的方式有很多種，但節省過了頭難免讓人感到不妥，以下就公開「對老婆摳門」星座男Top 3！

Top 3 金牛座

金牛座其實不見得非常摳門，但是絕對是貨比三家、斤斤計較的類型，他們認為花錢一定要有自己的道理，換句話說不存在什麼衝動消費，對於另一半也是一樣，金牛會努力灌輸對方這個概念，他們看不慣愛亂花錢的人，也是因為每次花錢之前都思考過久，才留下了對老婆摳門的印象，畢竟在他們的思維當中，只有努力賺錢才是最實際的。

Top 2 巨蟹座

巨蟹男是出了名的精打細算，而且他們會顧慮長遠的利益，在戀愛時可能願意慷慨解囊，不過如今結婚後都是一家人了，巨蟹認為同甘共苦很重要，巨蟹是不會想要花費太多金錢在另一半身上的，甚至創造一點儀式感都覺得大可不必，還會想讓對方一起省吃儉用，因此讓人感到婚前婚後變化極大。

Top 1 處女座

處女完全秉持著節約用錢的態度在經營婚姻，如果看到對方揮霍不斷，就會開始無止境的嘮叨，一定要改變對方的生活習慣才罷休，讓人感覺控制慾很強。並且處女座對東西標準很高，不會隨便亂買，自然而然也就降低物質需求，因此跟處女在一起，基本上沒有任何額外花費。