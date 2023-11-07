安格斯12星座一周運勢11／6-11／12　牡羊年底鳥事多、雙魚暗桃花朵朵開

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

2023年進入倒數計時，牡羊座可能要有經歷鳥事的心理準備，近期人際溝通得當心出現問題，以為與對方心照不宣但事實上彼此完全沒交集，如此大的認知誤差將可能帶來生活上的麻煩，也會傷害到你與對方的交情。已有情人的在雙方相處上，要避免帶入太多個人壓力與情緒化，放輕鬆一點對彼此都好。

金牛 4.21~5.20

小人其實也是為你帶來考驗的貴人，雖然很煩，但有時對你來說不見得是壞事，近期得多加留意小人在身邊搬弄是非的狀況，別過度打聽與自己無關的事，以免沾染上麻煩。近期與家人之間意見不合的特別多，不想讓摩擦愈來愈嚴重就要要好好溝通，雖然只是有點小卡關，但是太過衝動還是容易得罪他人。

雙子 5.21~6.20

有時悶熱、偶爾偏冷，你的身子是不是快被忽冷忽熱、陰晴不定的天氣搞壞了呢？雙子座這周除了忙於工作，健康也處在一個危險邊緣，偶爾也要懂得適時平衡自己日常的生活，有假期的人為自己規劃旅行是必要的。感情一路上還算順遂，課業方面就有些差強人意，如果一昧的以臨時抱佛腳方式，就可能就會出大包。

巨蟹 6.21~7.21

行星加速了運行的影響力，近期對巨蟹座來說走到了年中水星照耀貴人宮的畫面，事業運向上翻轉，憑著實力能為你積攢出傲人成績，但此時工作上外援愈來愈多，最好要能和大伙兒取得共識，團進團出較為安心，而特立獨行只會拖垮團隊腳步。此時財運看好，收入獎金或外快收入令人感到滿意，愈大方分享愈能夠廣結善緣。

獅子 7.22~8.22

挾帶滿滿的人際能量，近期獅子卸除人們背後指指點點的惡夢，迎來一波能帶有呼朋引伴的號召力，幽默又十分憨直的獅子魅力能讓你大受歡迎，與合作夥伴、好朋友人的互動也漸漸熱絡起來，而感情將是你近期的發展重心，接下來將會有不少機會能跟心目中的心上人有更進一步的互動，感情會更上一層樓。

處女 8.23~9.22

人際宮位多了太陽進駐，對處女座來說會是個人際關係大躍進的時期，這周工作上能與人拉近不少距離，適合趁著這段時間多結交些投緣的朋友，只不過互動熱絡，爭執與口角也連帶的出現，就算是與自己親近的家人也要懂得互相包容。此時桃花運小有起伏，也許會遇見不少與自己志趣相近的同好，可花點時間醞釀感覺。

天秤 9.23~10.22

就算只想在舒適圈中待著，該來的總是會來，該面對的還是要出來面對！愈到年底天秤座潛在的惰性愈來愈明顯，巴不得能天天躺平擺爛，然而就算你再隱形再低調，事情仍然會找上門，發懶不但無濟於事，反而會讓你更忙碌！這段時間工作或課業生活將讓你面對不小的衝突，你得按耐住煩躁的心，按步就班把事情解決。

天蠍 10.23~11.22

儘管太陽駐守下天蠍座運勢好消息不斷，不過愈順遂愈要當心對事情容易一意孤行又心浮氣躁的狀況，雖然力求表現將比以往更輕易被看到，但缺點也可能受到放大鏡檢視，若要大家認同你，你得做好面對挑戰與困難的準備才行。單身者的愛情在本月能有進展，不過能不能延續就要看兩人機緣了。

射手 11.23~12.21

火星的庇佑之下，射手座這周迎來強大的企圖心與鬥志，擁有充沛的活力與勇氣，能在工作、課業上有愈來愈好的表現，不妨掌握這股超強能量，挑戰過去不敢挑戰的事，或完成一項艱鉅任務。感情上態度由被動無感化為主動積極的轉變將能扭轉你與情人的僵局，有望重燃熱情，反倒是單身者感情持續卡關中。

摩羯 12.22~1.19

摩羯近期忙碌歸忙碌，卻慢慢走入一個僵化的工具人運作模式，得喚回熱情，設法把注意力抓回來才好！這周在愛情上也躊躇不前，對於心上人常帶著迷惑的心態，讓你有些進退兩難。已經有戀情的，這周兩人關係其實還算穩定，雖然偶爾也會胡思亂想，但只要用心經營，那些沒有安全感的擔憂就會自然的消失囉！

水瓶 1.20~2.18

吉星站穩了位置穩定運行，對水瓶座而言可說是運勢上的一大利多，近期各方面表現平步青雲，只要心情陽光開朗，再難的事也會慢慢化解，人際宮位金星進駐，有機會認識一些有趣的人。單身的水瓶適合大方向心上人提出邀約，一拍即合的成功機率很高，也許對方也正在期待你的主動示好。

雙魚 2.19~3.20

這周雙魚座人氣由黑翻紅，年底前即將步入一小段十分熱鬧充實的時光，人際機會大幅拓展，能結識新的同好、朋友，同時與老友們的互動也變得熱絡，人際中更是暗桃花朵朵開，此時可得要當心一些人言可畏的是非隱藏其中，明哲保身之外，也要放寬心，可別把人際方面的糾紛爭執與煩惱帶進了工作或其它生活層面。

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