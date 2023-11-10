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9個精品質感行李箱！BLACKPINK愛用RIMOWA、FPM訂製款內行才知

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

疫情解封，旅遊需求量大回鍋，幾年過去了，機場時尚穿搭要更新，行李箱當然也要汰舊換新，選擇行李箱時，除了功能及堅固外，外型當然也要時尚好看，如果你正要購買行李箱，不妨參考這篇為你整理的精品級行李箱品牌盤點！

RIMOWA

BLACKPINK成員出國也超愛用的行李箱，RIMOWA於1898年創立於德國，金屬坑紋設計標誌、招牌鋁合金材料，以及輕便穩定又靜音的Multiwheel® 輪子，塑造專業品牌形象，Jennie入手的Essential系列、Lisa的Original系列，以及Rosé作為品牌大使所提的Hybrid系列Cabin箱，三系列都是熱銷好手，趕緊跟著入手！

Montblanc

若正在尋找大器耐看的行李箱，Montblanc不能錯過，品牌設計採用輕盈聚碳酸酯，綴以黑色皮革飾邊，精緻工藝配上極簡沉穩的黑色基底，還有多段伸縮系統舒適的皮革手柄，集美感與功能於一身，無論商務出差和渡假都是沉穩低調的最佳配件。

FPM

來自於義大利的FPM是Fabbrica Pelletterie Milano的縮寫，義大利文原意為「米蘭的皮具工廠」創立於1946年，傳統手工藝傳承至今已有76年，加上選用頂級材質及前衛設計，造就了一個擁有義式風格的頂級手工行李箱品牌，包含昆淩、蔡康永及鼓鼓都超愛。

另外，FPM也與同樣來自義大利的精品品牌Gucci合作推出Gucci Valigeria系列商品，不僅有道地的義式美學搭配GG Supreme、Web紅綠織帶等元素，打造頂級耐摔材質的鋁製行李箱外，還包括化妝箱、帽盒和旅行配件可以選擇。

Samsonite

創辦人Jesse Shwayder於1910年在美國科羅拉多州丹佛市創立Samsonite，最為人所知的便是曾獲紅點設計大獎的貝殼箱，獨家專利CURV®技術，將合成纖維強力壓縮，硬度、延展性高，還抗衝撞，在高空壓力溫差變化下完美適應，也能很好的面對行李運動中的碰撞。

TUMI

「TUMI」源於秘魯神靈之名， 成立於1975年，黑色彈道尼龍布旅行袋為品牌標誌姓設計，曲軸流線型設計，搭配任何色系，磨砂或是亮面材質都很吸睛，同時又兼具耐磨、耐衝撞特性與滑順拉柄，讓整趟旅行都舒服輕鬆。

CRASH BAGGAGE

如果你已經看膩基本的行李箱款式，那請一定要試試CRASH BAGGAG，絕對會讓你眼前為之一亮，凹凸不平的怪異造型，彷彿是已經被撞過的「缺陷美學」，就像個好動的青少年一般，往後出國不用再擔心箱子被撞凹，如果嫌單色還不夠大膽，可以嘗試炫彩，或是內容都被「看光光」純透明箱款，絕對是機場時尚的點睛之筆。

American Tourister

美國旅行者心中的口碑品牌American Tourister，銷量第一名的行李箱就是曾獲德國紅點大獎設計的Curio系列，似黑膠唱片的迴圈造型，為整體結構增添支點，若是空間需求較小，想要更年輕、潮一點，可以嘗試色彩繽紛的圈圈箱，造型感十足。

Floyd

來自德國的創始人Bernd Georgi與Horst Kern深受滑板文化渲染，於1996年創立Floyd，秉持著極致的德式工藝，無盡創意同時堅持高品質，以滑板、衝浪板、街頭服裝及摩托車為元素進行創作，奠定品牌玩世不羈街頭靈魂，編輯最愛他家行李箱的輪子設計，耐用又別具一格。

Proteca

深耕日本的品牌Proteca，注入了日本獨有的豐富感性。簡約淡雅的格紋設計，內裏又俐落透氣，整個箱體充滿了日本風景的淡雅氣息，高度耐用的鉻鋼軸承，使滾動更加平穩，按下按鈕就能安全地固定腳輪，如果你喜歡這類風格，不妨購入體驗。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 行李箱, RIMOWA, Montblanc, FPM

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