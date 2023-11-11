今年你要幾分熟？「美拉德」5大高級感配色＋穿搭公式輕鬆上手

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在繽紛燦爛的多巴胺風格還讓人意猶未盡時，主打咖啡色系的沉穩內斂美拉德，已經在進入2023秋冬時悄悄躥出頭，本篇帶大家了解什麼是美拉德穿搭，以及輕鬆就能上手的美拉德穿搭配色公式！

「美拉德」是什麼意思？

美拉德反應（Maillard reaction）通常也被稱作是「梅納反應」，是法國化學家法國化學家Louis-Camille Maillard在1912年時所發現，原本只是要研究胺基酸和蛋白質連結，沒想到卻意外的發現這樣的高溫烹調過程，食材不僅改變色澤，連風味都發生改變，最為大家熟知的就是煎牛排的過程，紅色的蛋白質在煎烤之下慢慢地轉為焦糖色或褐色。

2023秋冬「美拉德」要怎麼穿？

在2023秋冬時裝周上，就可以看到包括Miu Miu、Max Mara、Hermès、Coach等品牌都大量的運用卡其、駝色以及深淺不一的褐色或焦糖色打造系列，除了同色系的疊加之外，在大面積的咖啡色系中加入亮綠、淺黃、紅、橘亮色系在其中，為今年秋冬的美拉德風格定調。

「美拉德」5招穿搭公式

海莉比柏（Hailey Bieber）在之前以一件式的西裝外套搭配焦糖色的長靴，為大家示範了簡約俐落的美拉德穿搭，而Rosé也在出席Saint Laurent的大秀時以淺咖啡色的長版皮革風衣演繹帶點性感的造型，像她們兩位一樣以重點單品做搭配的方式，既好上手又耐看；如果想嘗試對比度高一點的造型，可以以全身棕色系的單品疊加小部分亮橘色的內搭配件，讓內斂的棕色多一點活潑度。

對於不想動腦想穿搭的，則可以選擇以不同深淺的棕色系疊搭，或是One Piece的洋裝來達成美拉德的優雅高級感。

美拉德穿搭公式

1.全棕色穿搭

風衣作為秋冬的必備單品，維密天使、瑞典超模Elsa Hosk選擇了一件深棕色皮質大衣，內裏則是偏酒紅的棕色針織套裝，中間些微露出腹肌，提亮整套LOOK。而美拉德穿搭最怕穿得黯淡，她以墨鏡、金屬感極重的耳環作為亮點；同樣地，Rosé則以一頭標誌性的金髮提亮，並很好地利用亮片坎肩上衣、絲絨短褲，顯出高級奢華的質感。

2.近棕色穿搭

2023秋冬時裝周上，也不難看到許多品牌推出相關穿搭，例如Miu Miu的伸展台上，就可以看到設計師大量的運用「棕」的相近色，如深棕、薑黃、卡其、駝色、焦糖色，透過不同明暗和材質組合一起，定義整體氛圍與風格。在統一色調下，若此時加入一抹鮮豔的綠、黃，或其他色彩，也能瞬間抓人眼球。

3.棕＋白配色

偏深的「美拉德」咖色，藉由白色來讓整體更顯休閒、輕鬆。女星杜娃黎波（Dua Lipa）就以一身咖色西服套裝，內裏加上白色Bra Top，整體偏運動女孩風。瑞典超模Elsa Hosk則是在棕色襯衫包臀裙底下疊穿白色罩裙，配上同色系頭巾，度假風十足。另一套則是以較鬆垮的燈籠芯牛仔褲，上身佐以奶白色合身版型毛呢外套，打造柔和的對比穿搭。

4.棕＋黑配色

超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）也多次演譯了「美拉德」經典的棕黑配，首先是略帶工裝色彩的紐結上衣，鎖骨兩側挖洞，黑色牛仔褲翻口設計，配上疊戴項鍊，設計感滿滿。另一套則是斜領設計的長袖上衣，再加上黑色皮褲與蝴蝶垂墜腰帶，將甜、酷完美融合。

5.棕＋紅配色

紅色可以說是「美拉德」穿搭中的點睛之筆了，Elsa Hosk將學院風與美拉德風混合得相當融洽，卡其外套、格紋短裙，棕色靴包，整體就像是個英倫風叛逆少女。另一套則是以棕紅長裙，搭配做舊皮衣，展現出獨特的復古風味。超模Bella Hadid則是以淺棕色的麂皮長裙，搭配亮眼的橘棕色皮靴，最後換上紅色棒球外套，統一整體色調。

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