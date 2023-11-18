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秋冬「酒紅色單品」推薦！Miu Miu漆皮高跟鞋絕美、Jacquemus手袋洗版IG

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

今年秋冬「美拉德」這組關鍵字迅速在時尚圈中竄起，囊括焦糖色、駝色、卡其色等所有深淺的咖啡色系。其實酒紅色也類似於加入紅色調的深棕色，可說是打造美拉德風格的一環、也是與棕色系最合拍的顏色之一，不過酒紅色的聲勢越來越茁壯，國外博主們、名人們都穿上身，像是韓星朴圭瑛、金多美先前就以整身酒紅色造型出席時裝秀，傑森史塔森未婚妻蘿西杭亭頓也示範了One Tone的酒紅色穿搭，因此2023秋冬的酒紅色趨勢，值得編輯為大家獨立整理一篇單品推薦！

2023秋冬酒紅色單品推薦：鞋款篇

Miu Miu 漆皮低跟鞋

Miu Miu於2023秋冬秀場推出的漆皮皮革露跟鞋，深酒紅色的亮面光澤，帶出神祕性感的氣息，是目前最受歡迎的顏色，前方三條繫帶裝飾特別有辨識度，替氣勢的尖頭鞋點綴叛逆與俏皮，看看實穿照是不是非常時髦？

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Saint Laurent LEE漆皮露跟高跟鞋

Saint Laurent這雙高跟鞋在時尚部落客們之間出鏡率很高，方角尖頭的設計很特別，側邊金屬搭扣與鍍金的斜細跟則互相呼應。此鞋款推出許多顏色選擇，褐色相當熱銷，不過其中這款顏色較深的紅棕栗子色最符合今天的主題。

adidas Originals GAZELLE

adidas Originals的GAZELLE系列僅次於最火紅的SAMBA系列，同樣超百搭，此系列進化回歸後陸續推出非常多的配色，當然也少不了復古擔當酒紅色。這雙酒紅色麂皮鞋面搭配深咖鞋底的GAZELLE款式，在日韓備受少女們喜愛，不過台灣官網目前還沒有看見此款配色，建議大家出國旅遊時可以多注意一下！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mango 尖頭高跟鞋

不只有編輯精選的Miu Miu、Saint Laurent在本季有推出酒紅色的尖頭高跟鞋，許多精品品牌都有類似的漂亮鞋款，不過有網友們發現了CP值更高的替代選擇，那就是Mango的這雙尖頭高跟鞋，同樣是後絆帶的設計模式，亮面漆皮不失氣場，整體質感不輸給大牌子，在網路上頗有討論度。

2023秋冬酒紅色單品推薦：包款篇

Hermès Kelly

凱莉包是愛馬仕的經典代表作之一，累績至今已推出過非常多款式，不過能不能買到想要的顏色就不是很容易了。有機會的話，挑選一顆酒紅色凱莉包經典不出錯，高級質感盡在不言中，是一個值得投資的單品，一點都不必擔心會顯得老氣。

Gucci Jackie 1961賈姬包

Gucci Jackie 1961賈姬包系列長紅多年，每一季都會有延伸的新面貌，今年賈姬包秋冬祭出櫻桃色，可以是亮眼的焦點、也可以是神秘低調的質感配件，目前也是十分搶手的一款，官網顯示缺貨中。

Jacquemus Le Bambino 單肩包

Jacquemus 2023秋季系列「LE CHOUCHOU」，除了推出櫻桃項鍊外，也推出了一系列櫻桃紅色包包，一舉成為本季主打色，在Instagram上已是洗版一片的情形。

BVLGARI Roma

寶格麗今年秋冬全新問世的Roma包款系列，傳承自經典的金屬圓圈Logo，優雅硬挺輪廓的手提包型，挹注珠寶的色澤，其中這款濃郁的紫紅色，正是汲取自甘草石榴石的顏色，搭配上新鮮的包型，整體顯得貴氣逼人。

2023秋冬酒紅色單品推薦：服裝篇

Allsaints Balfern 騎士皮衣

Allsaints這款皮衣主要採用了100%柔軟羊皮革，內裡則是使用100%再生聚酯纖維，經典的剪裁搭配下襬率性腰帶，以深酒紅色襯托出叛逆個性中女人味的一部分。

Polo Ralph Lauren 羊毛圓領毛衣

Polo Ralph Lauren的基礎款麻花針織衫是打造Quiet Fashion的好幫手之一，衣服面料與Logo的配色有許多選擇，其中這款酒紅與藍綠刺繡Logo撞色的毛衣，簡單而有亮點。

COS 針織套裝

低調的暗紅色也相當適合作為套裝或One Tone的搭配，COS秋冬帶來的針織作品中，便包含了這組鬆身剪裁的針織套裝，整套穿搭無須用腦即可穿出時髦感。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 秋冬, 酒紅色, 穿搭

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