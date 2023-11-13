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年末派對「千金感髮型」4款推薦！長短髮都好整理　打造高級氛圍感

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在年末的派對、聚會上，以一頭精心整理過的髮型亮麗登場，讓人看起來亮眼無比！以下介紹幾款簡單整理就能打造高級感的髮型。

千金感極短髮：黛安燙

雖然是極短髮，但一樣可以施作燙髮，讓髮型的線條更明顯、後腦勺更蓬鬆，整體頭型更圓潤，加上一點俏皮的捲度，讓極短髮變得更甜美、有氣質。

千金感短髮：S型內彎

經典的短髮高級感造型，看似是簡單的內彎，但這個髮型要營造出高級感的重點在於「先外捲、再內彎收尾」，在靠近耳朵、顴骨的地方先把電棒往斜後向外捲出去，再向內捲收尾；如果是八字瀏海的造型，則可以整個向外翻後自然垂下，整體看起來會更成熟。

千金感中短髮：外翻大捲

有點長度的中短髮可以考慮這個簡單的造型方式，只要準備一支32-38mm的電棒，從髮中開始抓少量髮絲向後、向外捲，左邊、右邊都是一樣的手法，再來加強髮尾的方向，最後再加強髮根，待冷卻定型後往後撥鬆，讓髮型呈現自然蓬鬆但帶有氣勢的造型。

▲用電棒捲營造復古有氣勢的髮型。（圖／翻攝自小紅書@183471043）

千金感中長髮：公主頭造型

公主頭綁髮絕對是千金髮型中最不會出錯、最好駕馭的一款，過去我們有介紹過綁公主頭的黃金公式，今年流行將髮際線周圍的毛髮和瀏海稍微燙捲，或運用電棒打造頭頂的弧度，堆疊的髮束創造立體感，也能夠柔和臉部線條，達到修飾臉型的效果，如果是已經上手，想要嘗試看看公主頭的變化造型，也可以參考：公主頭三大變化推薦。

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延伸閱讀：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮型, 短髮, 中短髮, 長髮

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