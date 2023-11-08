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吃蛋糕看出你是否有受寵體質？一種吃法簡直被捧在手心當公主

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

有些人總像是被萬千寵愛於一身的捧在手心，有些人則是獨立自我甚至還願意付出分享，而你的個性適合寵人還是被寵呢？以下這個心理測驗可以發覺你不為人知的受寵體質。

Q：吃蛋糕的時候，你會選擇從哪裡開始吃？

▲心理測驗,心測,占卜,。（圖／達志示意圖）

1.先吃最上方的草莓

2.挖中間奶油餡吃

3.一口挖到底全部吃到

4.沒有特定吃法

1.先吃最上方的草莓

你是一個個性簡單又善良的人，對於身邊危險的事物可以說是比較沒有防備心，因此總是會讓身邊的人看了很著急，與其讓你受傷，更願意替你遮風擋雨，排除一切危險的事物，是一個會被周遭人寵愛的對象。

2.挖中間奶油餡吃

你個性是屬於比較獨立、天生氣場也很夠，整體來說是比較不願意輸給別人的個性，因此也特別好強能忍，假如對方剛好比較柔軟，就會喚醒你的保護意識，把對方寵上天，尤其是對喜歡的人更是如此，巴不得把最好的都送給他。

3.一口挖到底全部吃到

以個性來說，你是一個很講求公平的人，不喜歡被別人捧在手心、當作累贅的感覺，也不喜歡一味的付出全部，你覺得感情是互相給予才能持續長久，所以身邊的對象也是會對你好，你也會給予同樣關注的人。

4.沒有特定吃法

你是一個不太服從安排與既定計畫的人，你覺得只要夠努力，就可以改變人生的際遇，所以想要獲得什麼，都必須先有所付出，甚至認為每個人都應該擁有獨立的人格與思考，可以說是你不寵人、也比較不容易被寵。

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關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜

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