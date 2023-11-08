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試・開箱／小紅書爆紅「清冷感眼影」！打造高級時髦眼妝

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記者李薇／台北報導

近期有不少厲害的眼影盤作品，從聖誕彩妝到常態眼影盤，都有很值得收藏的款式，以下就盤點3盤你不能不擁有的眼影彩盤，不管是質地或是妝感都美到讓人出神，當然一定要擁有。

＃RMK 耀動眼彩盤，售價2950元

▲RMK,YSL,SUQQU,彩妝,眼影,。（圖／品牌提供）

RMK以布魯克林帥氣塗鴉風格為靈感，在聖誕節推出全新8色眼影盤，看起來略顯濃郁的色澤其實使用起來光澤感十足，而且也許是粉質堆疊的扎實感，實際塗抹在肌膚上，飽和卻帶有些許的透明度，是一款很好上手又充滿變化的單品，可以直接兩格成妝，或是多格疊擦也能夠展現出繽紛的節慶氛圍。

＃YSL 時尚四色眼影盤，售價2800元

▲RMK,YSL,SUQQU,彩妝,眼影,。（圖／品牌提供）

YSL在今年夏季推出的四色眼影盤，最近在小紅書可以說是爆款單品，軟糯的質地全方位顛覆了YSL眼影給人的印象，重點是顏色大方飽和，卻不會過於高調的灰階色選，輕鬆上妝也可以展現出女性的清冷氛圍，是一款可甜可鹹的眼影之作，重點是質地貼膚、好暈染，皮革外盒設計展現出極致巧思。

＃SUQQU 晶采彩妝組 #六花，售價3750元

▲RMK,YSL,SUQQU,彩妝,眼影,。（圖／品牌提供）

SUQQU第一波的聖誕彩妝以日本雪國為靈感，把銀色世界重新利用彩妝演繹，透過大顆的珠光與亮片，展現出時尚波光粼粼的雪花氛圍，其中，帶有天空藍的六花更是美到讓人驚艷，利用銀色或是灰棕色打底之後，一抹藍在眼際之間綻放，展現出優雅又時髦的氛圍，絕對是必擁有之作。

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關鍵字：

RMK, YSL, SUQQU, 彩妝, 眼影

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