蔡淑臻出道超過20年美貌身材零變化　前後對比照、5大部位保養秘訣公開

文／美人圈

日前憑藉《村裡來了個暴走女外科》奪下金鐘戲劇女主角大獎的蔡淑臻不僅演技備受肯定，粉絲們更被她出道至今零變化的美貌和體態給震懾住，尤其是她踏上紅毯那一刻，簡直仙女下凡，完全看不出已經48歲！本篇整理出蔡淑臻出道超過20年的對比照，針對她獨門的保養撇步去護理這5大部位，你也能養出女神般火辣苗條身形和零毛孔的光滑嫩肌，趕緊筆記起來。

蔡淑臻《暴走女外科》零變化部位：美腿

獨門保養秘訣：睡前抬腿＋勤擦乳液和使用手足膜

▲（左圖）出道前期、（右圖）出道後期至2023年。（圖／伊林娛樂、IG@janel.tsai）

名模出身的蔡淑臻最引以為傲的就是那雙筆直且又細又白的大長腿！蔡淑臻認為全身上下最容易被忽略的部位就是腳，注重細節的她，就連腳底板平時都會一併護理到，不僅會在平時泡完澡後擦拭乳液，並搭配拉提按摩來放鬆腿部同時緊實線條，「靠牆抬腿」更是睡前必備功課。據外國研究指出，靠牆抬腿有助消除壓力、促進血液循環和去除水腫等好處，纖長美腿輕鬆Get。

▲蔡淑臻對腳的保養也不馬虎。（圖／FB@蔡淑臻）

蔡淑臻《暴走女外科》零變化部位：苗條身材

獨門保養秘訣：自製綠拿鐵

▲（左圖）出道前期、（右圖）出道後期至2023年。（圖／伊林娛樂、IG@janel.tsai）

年過40通常新陳代謝會變得緩慢，因此要能長年保持體態不變且不復胖，真的相當不容易！蔡淑臻私下也分享道，除了靠定期上健身房運動鍛鍊外，她會自製養生「綠拿鐵」，最近常用富含高營養價值的西洋芹菜，並加入火龍果、蘋果以及一點檸檬汁調味做成飲品。如果天氣變冷，蔡淑臻則是把打碎的地瓜葉做成湯，加入薑、大蒜等辛香料，少許鹽巴和麻油調味，不僅早上熱熱喝可以暖胃，同時還能攝取足夠的營養、排毒的功效也非常顯著。

▲蔡淑臻自製的養生綠拿鐵。（圖／IG@janel.tsai）

蔡淑臻《暴走女外科》零變化部位：平坦小腹

獨門保養秘訣：平板支撐棒式運動

▲（左圖）出道前期、（右圖）出道後期至2023年。（圖／伊林娛樂、FB@蔡淑臻）

平時就養成固定上健身房習慣的蔡淑臻大方分享健身菜單，通常她會分成上半身及下半身來鍛鍊，上半身會隔周練，但下半身每周都練！對於想瘦小腹、練出精實馬甲線的女孩，可以學蔡淑臻利用平板支撐棒式運動，臂部和腹部收緊，將單腿向上提連續五至十個呼吸，而後換腳。這招不但能訓練到腹部核心，搭配提腿動作還能雕塑臀部微笑線，直接一掃屁股下垂問題。

▲平板支撐。（圖／IG@janel.tsai）

蔡淑臻《暴走女外科》零變化部位：纖細手臂

獨門保養秘訣：泡澡＋腋下按摩

▲（左圖）出道前期、（右圖）出道後期至2023年。（圖／伊林娛樂、IG@janel.tsai）

每日泡澡不僅是蔡淑臻療癒放鬆的方式，更是她維持纖細身材的撇步，冬天大約會泡15分鐘、夏天則是會泡12分鐘左右！泡澡可以幫助促進身體血液循環，同時緩解工作帶來的肌肉酸痛，再加上蔡淑臻會確保自己泡到大爆汗的程度，燃燒熱量又助消水腫，想不瘦都難！蔡淑臻也透露想要揮別掰掰袖，洗完澡後可以搭配滾輪設計的按摩刷，加強腋下部位按摩，就能排毒、疏鬆淋巴、還有消除手臂贅肉的功效。

▲蔡淑臻每天都會泡澡。（圖／FB@蔡淑臻）

蔡淑臻《暴走女外科》零變化部位：少女Q彈肌

獨門保養秘訣：偏愛乳霜滋養皮膚

▲48歲蔡淑臻狀態超好。（圖／IG@janel.tsai）

48歲卻擁有如同18歲少女亮澤嫩白肌膚的蔡淑臻卻意外表示自己其實是個懶人，所以日常保養程序也很簡單，最多就是三道程序，但脖子一定要擦。保濕修護精華以及滋潤不油膩的乳霜是每天洗完臉必定會用到的，同時多餘的保養品會一起帶到頸部、脖子，就能防止衰老、不長皺紋！除此之外，蔡淑臻還會搭配每2周去角質一次，防止防曬或粉底殘留阻塞毛孔，並且每天敷上一片面膜，讓乾燥肌膚吸飽水分，長時間臉部會變得比較亮、比較滑且澎潤。

▲蔡淑臻日常保養一定會帶到脖子。（圖／IG@janel.tsai）



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