蕭亞軒戴滿珍珠霸氣回歸　日常百萬珠寶上身當型女

▲蕭亞軒發行全新單曲《愛沒有錯》，以黑色BALMAIN禮服搭配珍珠造型優雅亮相。（圖／翻攝蕭亞軒臉書）

記者陳雅韻／台北報導

歌迷等了許久，終於等到天后蕭亞軒（ELVA）回歸歌壇，推出全新單曲《愛沒有錯》，向來走在時尚尖端的她造型也讓粉絲耳目一新，身穿衣領裝飾多排珍珠的黑色BALMAIN禮服亮相，同時搭配日本珠寶品牌TASAKI高辨識度的個性設計balance系列戒指與danger手鍊，優雅又大氣，讓人聯想到奧黛麗赫本在《第凡內早餐》的經典造型，但又多了幾分霸氣。

▲蕭亞軒戴TASAKI danger珍珠手鍊，666,000元。（圖／TASAKI提供，以下同）

▲TASAKI balance signature珍珠黃K金戒指_NT$115,000

蕭亞軒力求完美的個性眾所皆知，不僅精心製作全新單曲，重新回歸的造型也精心打造，選中大露美背的珍珠領黑色禮服，並戴上TASAKI珠寶相呼應，共疊搭珍珠排排站在平衡桿上的TASAKI balance signature戒指和balance loop等3款戒指，以及珍珠冒出K金尖刺的TASAKI danger手鍊，款款都是存在感強烈的個性之作。

▲TASAKI balance loop珍珠黃K金戒指，未定價。

▲5顆珍珠並排的TASAKI balance signature珍珠黃K金戒指，115,000元。

設計大膽的珠寶才能成功收服蕭亞軒的心，義大利珠寶品牌寶格（BVLGARI）便是她的心頭好，日常穿搭常融入寶格麗的經典珠寶與腕錶，曾曝光百萬元的SERPENTI系列海水藍寶石與鑽石戒指、B.zero1 Rock Chain系列白K金鑽石頸鍊、B.zero1陶瓷項鍊、古幣項鍊，以及SERPENTI SEDUTTORI 腕錶，輕鬆戴出時髦味道。

▲蕭亞軒曾秀出寶格麗SERPENTI系列海水藍寶石與鑽石戒指。（圖／翻攝hsiaoelva IG）





▲蕭亞軒疊戴寶格麗B.zero1項鍊與古幣項鍊，同時戴著SERPENTI SEDUTTORI 腕錶。