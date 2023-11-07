fb ig video ETtoday search mobile

蕭亞軒戴滿珍珠霸氣回歸　日常百萬珠寶上身當型女

>

▲▼ 蕭亞軒珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲蕭亞軒發行全新單曲《愛沒有錯》，以黑色BALMAIN禮服搭配珍珠造型優雅亮相。（圖／翻攝蕭亞軒臉書）

記者陳雅韻／台北報導

歌迷等了許久，終於等到天后蕭亞軒（ELVA）回歸歌壇，推出全新單曲《愛沒有錯》，向來走在時尚尖端的她造型也讓粉絲耳目一新，身穿衣領裝飾多排珍珠的黑色BALMAIN禮服亮相，同時搭配日本珠寶品牌TASAKI高辨識度的個性設計balance系列戒指與danger手鍊，優雅又大氣，讓人聯想到奧黛麗赫本在《第凡內早餐》的經典造型，但又多了幾分霸氣。

▲▼ 蕭亞軒珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲蕭亞軒戴TASAKI danger珍珠手鍊，666,000元。（圖／TASAKI提供，以下同）

▲▼ 蕭亞軒珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲TASAKI balance signature珍珠黃K金戒指_NT$115,000

蕭亞軒力求完美的個性眾所皆知，不僅精心製作全新單曲，重新回歸的造型也精心打造，選中大露美背的珍珠領黑色禮服，並戴上TASAKI珠寶相呼應，共疊搭珍珠排排站在平衡桿上的TASAKI balance signature戒指和balance loop等3款戒指，以及珍珠冒出K金尖刺的TASAKI danger手鍊，款款都是存在感強烈的個性之作。

▲▼ 蕭亞軒珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲TASAKI balance loop珍珠黃K金戒指，未定價。

▲▼ 蕭亞軒珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲5顆珍珠並排的TASAKI balance signature珍珠黃K金戒指，115,000元。

設計大膽的珠寶才能成功收服蕭亞軒的心，義大利珠寶品牌寶格（BVLGARI）便是她的心頭好，日常穿搭常融入寶格麗的經典珠寶與腕錶，曾曝光百萬元的SERPENTI系列海水藍寶石與鑽石戒指、B.zero1 Rock Chain系列白K金鑽石頸鍊、B.zero1陶瓷項鍊、古幣項鍊，以及SERPENTI SEDUTTORI 腕錶，輕鬆戴出時髦味道。

▲▼ 蕭亞軒珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲蕭亞軒曾秀出寶格麗SERPENTI系列海水藍寶石與鑽石戒指。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

▲▼ 蕭亞軒珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲蕭亞軒疊戴寶格麗B.zero1項鍊與古幣項鍊，同時戴著SERPENTI SEDUTTORI 腕錶。

►孔曉振放福利po露香肩美照　戴獨一無二千萬珠寶錶迷死人

►宋慧喬深V禮服不強調曲線　優雅女神裝引大咖女星讚嘆

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

蕭亞軒, ELVA, TASAKI, BVLGARI, 寶格麗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

CITIZEN夜光開到最強　萬元錶日夜都亮眼

CITIZEN夜光開到最強　萬元錶日夜都亮眼

Seiko珍珠奶茶錶台灣獨享　黑糖色錶圈、白玉珍珠變時標卡哇伊

Seiko珍珠奶茶錶台灣獨享　黑糖色錶圈、白玉珍珠變時標卡哇伊

鋼琴家郎朗來台71萬名錶吸睛　換紅錶帶更高調

鋼琴家郎朗來台71萬名錶吸睛　換紅錶帶更高調

亮・珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針為愛而生　牛角勾蝶身閃耀珍罕棕鑽 甜甜圈Swatch被咬一口　「螞蟻人」與《辛普森家庭》粉絲必收 宋慧喬深V禮服不強調曲線　優雅女神裝引大咖女星讚嘆 小賈辣妻萬聖節穿性感內衣上陣　演出驚悚片驚聲尖叫 NIKE雙11開跑運動鞋1千元有找！「限時下殺4折」大規模降價了 最不挑人的短髮／中短髮推薦！自然好整理　各種臉型、瀏海都適合 安格斯12星座一周運勢11／6-11／12　牡羊年底鳥事多、雙魚暗桃花朵朵開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面