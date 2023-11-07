泰勒絲女王出巡踩長靴美翻　姊妹淘各個都是高顏值、時髦精

▲穿Stella McCartney長靴並拎黑包的泰勒絲（中），勾著賽琳娜（右）與名媛Brittany Mahomes步出餐廳。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

周末紐約街頭的高檔日式料理餐廳BondST外，簡直成了星光大道，因為西洋音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與女星賽琳娜（Selena Gomez）、蘇菲特納（Sophie Turner）、超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、名媛Brittany Mahomes等好友在此聚餐，一行人步出餐廳時鎂光燈此起彼落，泰勒絲猶如女王出巡，一手勾著賽琳娜，另一手緊牽著Brittany Mahome，粉絲不禁讚嘆這團姊妹淘顏值太高，穿搭也太時尚了。

泰勒絲因近日談戀愛而被狗仔追著到處跑，但她不是見色忘友之人，依然頻頻與姊妹淘相約聚會，每次曝光的穿搭都被粉絲視為教科書範本。此次到日本料理餐廳聚餐，她以黑上衣搭MIU MIU迷你格子裙顯得青春俏麗，再配上英國設計師品牌Stella McCartney過膝長靴與黑色小水桶包，盡顯天后氣勢。

▲泰勒絲不僅迷你裙穿搭吸睛，身後穿藍色格子外套與牛仔褲的女星蘇菲特納也很有型。（圖／CFP）

180公分的泰勒絲以過膝長靴展現長腿姐姐的優勢，嬌小女也不用太傷心，可以學賽琳娜穿駝色喀什米爾洋裝，繫上腰帶展現腰身，再拎Saint Laurent黑色水桶包，呈現秋日氣質穿搭；另一時髦範本為女星蘇菲特納，以學院風的藍色格子外套搭丹寧褲，輕鬆又率性，但別忘了踩上同色系高跟鞋，時髦指數激增。