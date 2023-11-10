亮・珠寶／安海瑟薇蛋面珠寶戴好戴滿　沒鑲鑽照樣閃耀動人

▲寶格麗代言人安海瑟薇演繹BULGARI CABOCHON系列珠寶。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

未鑲任何一顆鑽石或寶石的首飾，為何依然存在感十足讓人難以忽視？關鍵在於設計感強烈的形體，以貴金屬打造摩登又耐看的線條，作為日常佩戴的貼身珠寶再適合也不過，寶格麗（BVLGARI）以蛋面切割為主題的新作BULGARI CABOCHON系列、卡地亞（Cartier）突破飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）單一呈現的框架並大膽結合彼此的Clash de Cartier 系列珠寶，都有這股神奇魔力。





▲模特兒佩戴寶格麗BULGARI CABOCHON黃K金項鍊（上）與玫瑰金項鍊，各126,900元。

蛋面魅力

寶格麗50年代起高級珠寶系列開始採用光滑的蛋面切割寶石，成為品牌最具代表性的設計之一，品牌由此獲得啟發，將蛋面切割美學結合引以為傲的金工技法，創作BULGARI CABOCHON系列，以18K金或玫瑰金打造由兩顆蛋形切割設計對稱組成的立體鍊墜與戒指，光滑切面為整體設計增添吸睛亮點，風格俐落摩登。





▲寶格麗BULGARI CABOCHON系列玫瑰金戒指（左）84,600元與項鍊126,900元。

代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）搶先戴上BULGARI CABOCHON系列，示範此系列又是疊搭珠寶的新選擇，將2款項鍊與2款戒指全戴好戴滿，沒有貴氣寶石加身，卻依然閃耀動人。





▲女星雷嘉汭演繹卡地亞Clash de Cartier 系列珠寶。（圖／卡地亞提供，以下同）

雙面魅力

解構卡地亞Clash de Cartier系列，尖錐元素於1925年已出在卡地亞於國際裝飾藝術及現代工藝博覽會中展出的頭飾，1933年到1970年代擔任卡地亞創意總監貞杜桑（Jeanne Toussaint）更將此代表性元素發揚光大。品牌承襲經典創作Clash de Cartier珠寶，中央為拋光質感巴黎飾釘，兩側則是看似銳利其實觸感細緻的尖錐，集古典或現代、優雅或不羈的雙面風格於一身。



▲卡地亞Clash de Cartier雙排戒指，136,000元。

令人驚喜的是Clash de Cartier系列珠寶呈現流暢動感，卡地亞採用獨家技術確保每一個特製的微小零件組合後，讓佩戴者能感受到雙排結構的靈活設計，未鑲鑽的款式包括項鍊、耳環、戒指與手環等，並推出鑲鑽、珊瑚等華麗版本，提供更豐富的選擇。



▲卡地亞Clash de Cartier手環，323,000元。