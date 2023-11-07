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安海瑟薇穿丹寧禮服輕鬆當最美主持人　金卡戴珊亂髮加持性感長袍

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記者鮑璿安／台北報導

2023時尚盛事美國設計師協會（The Council of Fashion Designers of America，簡稱CFDA）於美國時間6日登場，本屆由好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）擔任頒獎典禮主持人，她再次展現了令人眼前一亮的紅毯造型，以千禧美感的丹寧裙吸引所有目光。

▲CFDA 。（圖／路透）

▲CFDA 。（圖／路透）

▲安海瑟薇身穿Ralph Lauren 2024春夏系列水洗丹寧暈染套裝 。（圖／路透）

安海瑟薇今年接替Sarah Jessica Parker主持人身分，她身穿Ralph Lauren 2024春夏系列水洗丹寧暈染套裝清新登場，相較於過往隆重的紅毯造型，更多了些許率性和自在，這套裙裝以平口修身剪裁勾勒安海瑟薇的纖細體態，加上淡雅的藍白色花卉元素，點綴浪漫情懷，讓安海瑟薇美得絲毫不費力。

▲CFDA 。（圖／路透）

▲Kim Kardashian以亂髮搭配Chrome Hearts 特別訂製的繞脖禮服 。（圖／路透）

CFDA常客名媛Kim Kardashian金卡戴珊今年選擇Chrome Hearts 特別訂製的繞脖禮服，一如既往的貼身設計包裹著她前凸後翹的傲人身材，大面積的露背與排扣鉚釘的修飾下，顯得很有殺傷力。

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

CFDA, 安海瑟薇, 金卡戴珊

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