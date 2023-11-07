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2023時尚奧斯卡CFDA得獎名單！LOEWE創意總監奪年度設計師、Khaite熱度超強

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記者鮑璿安／外電報導

「時尚奧斯卡」CFDA 2023 時尚大獎頒獎典禮（美國時尚設計師協會The Council of Fashion Designers America）於6日在美國自然歷史博物館舉行，由好萊塢女星安妮海瑟薇（Anne Hathaway）接下主持棒，該獎項旨在表彰當今時尚界的頂尖創意人才，挖掘最具潛力的設計師，同時也被視為流行的指標。

▲CFDA 。（圖／路透）

▲主持人安海瑟薇身穿Ralph Lauren 2024春夏系列水洗丹寧暈染套裝 。（圖／路透）

▲▼CFDA 。（圖／翻攝自IG）

▲紐約品牌Khaite兼具剛毅與溫柔屬性 。（圖／翻攝自IG）

CFDA 四位大獎得主包含女裝設計師、男裝設計師、配件設計師和新銳設計師都是在典禮現場揭曉，由CFDA 時尚獎協會會員以及業內人士共同投票選出。今年看點在於，熱度直升的紐約品牌Khaite幕後推手凱瑟琳霍爾斯坦（Catherine Holstein）已經是連續第二年榮獲女裝設計師獎，入選標準包含，設計必須符合各種體型、膚色、年齡段、個性類型，充滿希望和夢想，完全適用於女性日常生活。而年度設計師大獎則由 LOEWE 的創意總監、JW Anderson 創始人「設計金童」Jonathan Anderson奪得。

【CFDA 2022 時尚大獎得獎名單】

美國年度男裝設計師：Willy Chavarria

年度美國配件設計師：Ashley Olsen 和 Mary-Kate Olsen for The Row

美國年度新銳設計師：Rachel Scott for Diotima

美國年度女裝設計師：Catherine Holstein for Khaite

時尚偶像獎：美國網球天后小威廉絲（Serena Williams）

亞馬遜時尚創新獎：Goop

董事會致敬：Vera Wang

創辦人獎：Domenico De Sole

Geoffrey Beene終生成就獎：Maria Cornejo

媒體獎：Alina Cho

環境永續發展獎：Mara Hoffman

年度國際設計師：Jonathan Anderson所執掌的個人品牌JW Anderson以及Loewe

關鍵字：

2023, 時尚, 奧斯卡, CFDA, Jonathan Anderson

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