雞排熱量超過2碗飯！營養師曝炸物「5大危害」要少吃

▲雞排熱量大約630卡，超過兩碗白飯。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

熬夜加班、追劇，不少人就喜歡來塊雞排解解饞，營養師高敏敏指出，雞肉屬於優質蛋白，但裹皮油炸變成雞排後，除了熱量翻倍跳，對身體更是諸多危害，偶一為之可以，但常吃對健康無益，必須要小心。

營養師高敏敏分享，市售一片雞排平均大約630大卡，熱量比吃兩碗白飯還多，但可怕的不僅是熱量，更多的是會帶來健康危害，她就列舉5個危害，愛吃炸物的你要看仔細。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師，以下同）

#易血管硬化

蛋白質經過高溫油炸後，除了營養會被破壞，尤其維生素礦物質都會流失，並易形成「醣化蛋白質」 容易讓人體內的血管硬化。

#恐致癌

高脂肪食物再經過高溫油炸後，會產生「多環芳香化合物」等易致癌危險因子。

#易中風

炸物高血脂加上高含鈉量，容易使血管收縮、堵塞，容易引發中風。

#增加腎臟負擔

食物醃過再加上灑滿調味料，這樣鈉含量過高，容易增加身體負擔。

#易發胖

外層裹滿粉再經過油炸，熱量會比原本的肉高出2-5倍，加上澱粉包裹更易吸油，油脂含量也會比原本來得高很多，以雞肉為例，透過不同的料理方式，熱量也會有所差異，油炸是最不明智的手法，建議平時還是以蒸、煮、滷、烤的烹調方式為主。

但若是偶爾嘴饞想吃怎麼辦？營養師也傳授吃炸物5大祕訣，教你吃得盡興又不怕給身體多餘負擔。

1.去除麵衣、雞皮幫助減少熱量

高熱量的部分去除，享用到美味的料理。

2.炸物不加九層塔

九層塔容易吸油，配著吃容易攝取過多不必要油脂。

3.不另外加調味料/醬料

盡量以原味為主，避免攝取過多鈉離子，造成身體負擔。

4.與親友分食

一起共享美食，分散熱量的同時也增進感情。

5.選擇無糖飲料、無糖氣泡飲

吃炸物總會想配飲料，建議選擇無糖的，解解饞順便增加飽足感。