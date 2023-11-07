雷嘉汭自曝常偷背媽媽三宅一生BAO BAO　黃冠智「想包下整間店」

記者鮑璿安／台北報導

以幾何美學聞名的BAO BAO ISSEY MIYAKE台北101店開幕，帶來全台唯一的「Kuro」系列主題專區，同時邀請藝人《八尺門的辯護人》「莉娜」雷嘉汭、《降河洄游》黃冠智合體演繹新作，雷嘉汭表示自己一眼就看上了聖誕系列的星雲鋁金系列鐵灰色手提包，而黃冠智則選不出來，直言希望把整間店包下來。

▲雷嘉汭演繹奧拉方型手提包 。（圖／品牌提供）

▲黃冠智示範KURO系列季節手提包。（圖／品牌提供）

雷嘉汭過去就對品牌包款印象深刻，她說以前曾偷背媽媽的BAO BAO，是一款霧面黑色系，感覺好看又百搭，她對於包款的要求是實用度高，「一定要能夠容納錢包、手機、鑰匙、平安符之類的，我蠻喜歡工作時候背大包，平常出去玩就選擇輕便簡單一點的小包。」

▲雷嘉汭（右）、黃冠智搶先逛BAO BAO ISSEY MIYAKE台北101店 。（圖／品牌提供）

黃冠智因演出茄子蛋《浪子回頭》MV 為人所知，他同樣屬於大包人，雷嘉汭說在印象中就沒看過黃冠智背小包，他解釋，「習慣帶很多東西，像是外套、體香膏、水壺。」至於兩人最愛店上哪一款單品？黃冠智笑說背起來帥就好，如果金錢允許的話每一顆都想要，雷嘉汭則對於holiday系列擁有刷漆金屬色調的包款愛不釋手，想收下鐵灰色，最能應對每日的穿搭。





▲星雲鋁金透過各種顏色的堆疊使星雲鋁金精緻的印花重現，像刷漆一般的手感 。（圖／品牌提供）

▲基礎款KURO專區在台北101門市初次登場 。（圖／品牌提供）

今年秋冬品牌將彩色融合聖誕氣息打造如星河的耀眼刷漆包款，星雲鋁金手提包以及鏈帶包款成為焦點；「Boston奧拉方形」系列使用霧面金屬感三角片，跳脫傳統包款設計。同時熱門的基礎款KURO專區在台北101門市初次登場，以三角片設計蘊含品牌工藝之美，擁有百搭廓形。

▲Marc Jacobs 2023秋冬銀色系列與泰迪熊系列。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs Monogram 圖紋泰迪熊絨毛The Tote Bag托特包 。（圖／品牌提供）

▲星光銀皮革St. Marc 手提肩揹包 。（圖／品牌提供）

Marc Jacobs在秋冬發揮巧思帶來科技感銀色和泰迪熊絨毛系列，注入招牌托特包以及配件單品，以Monogram 圖紋呈現高辨識度，為日常搭配注入亮點。泰迪熊絨毛是每年秋冬頗受歡迎的材質，讓從頭到腳的配件單品都包裹著浪漫的薰衣草色、棕色、Monogram 圖紋，除了Tote bag托特包之外，St.Marc 肩揹包、The J Marc 肩揹包、絨毛平底拖鞋都穿上毛茸茸的泰迪熊絨毛外衣，在視覺和觸感上都得到滿足。