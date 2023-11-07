600元就能入手！聖誕限定「助眠禮盒」盤點　給你一夜好眠

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活高壓忙碌，想要睡得飽又睡得好，根本是天方夜譚，盤點能幫助提升睡眠品質的香氛組合，以療癒香氣幫你打造安穩舒眠環境，讓你一覺到天亮。

▲NEOM 舒緩恬睡限量禮盒（舒緩恬睡枕頭噴霧30ml、舒緩恬睡身體潤澤霜30ml)，1,250元。

調和純淨清甜的英國薰衣草、甜羅勒和美麗的茉莉等19種精油，打造出有如天堂一般放鬆的香氣配方，讓美好的晚安時光成為傳遞祝福的最佳獻禮。添加鎂的身體潤澤霜，幫助細膩寵愛肌膚與心靈。

▲NYR 甜蜜夢境禮盒（舒緩放鬆滾珠精油 9ml、靜眠枕頭噴霧 8ml），580元。

舒緩放鬆滾珠精油結合薰衣草、佛手柑以及乳香，沉靜舒緩的氣息，適合隨時隨地需要放鬆紓壓時使用。靜眠枕頭噴霧揉合純正薰衣草的放鬆，搭配沉穩的古巴香脂與岩蘭草，以療癒性的精油配方，創造靜謐安穩的舒眠情境。

▲L:a Bruket限量北國之夜禮盒（255香氛蠟燭-扁柏50g、200枕頭噴霧-柑橘/薰衣草/雪松 50ml、068熨燙水-薰衣草120ml），2,650元。

北國之夜禮盒為了幫助平靜思緒、享受美好睡眠環境而打造，其中扁柏香氛蠟燭，採用有機大豆蠟製成，散發著肉荳蔻、柏樹的木質與琥珀香氣。調和柑橘、薰衣草和雪松精油的天然枕頭噴霧，幫助你平靜思緒，迎接一夜好眠。帶有薰衣草清新香氣的衣物熨燙水，睡前熨燙衣物，為新的一天迎來完美儀式感。