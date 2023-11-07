安海瑟薇紅裝曲線畢露！　慘被評「像剖開的西瓜」

▲安海瑟薇主持CFDA頒獎典禮換第二套紅色透視蕾絲裝，被網友戲稱像剖開的西瓜，黑色珠繡則像西瓜籽。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

美國時間6日登場的2023時尚盛事美國設計師協會（The Council of Fashion Designers of America，簡稱CFDA）頒獎典禮，由好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）擔任頒獎典禮主持人，她無疑是當晚美麗「嬌」點，連換兩套禮服示人，不過第二套紅色蕾絲透視裝似乎讓向來是時尚資優生的她踢到鐵板，不僅看起來略顯成熟，還有網友評為「像剖開來的西瓜」。

「像剖開來的西瓜」批評，源自安海瑟薇所穿的紅色蕾絲禮服，讓她完美曲線若隱若現的性感設計，綴滿紅色立體花朵，花蕊處則以黑色珠飾點綴，遠看一個一個的小黑點就像西瓜籽，她搭配代言品牌寶格麗 （BVLGARI）鑲嵌紅寶石與鑽石的Serpenti蛇耳環與戒指，也挽救不了「西瓜造型」。

▲安海瑟薇第一套Ralph Lauren丹寧裙裝配寶格麗珠寶獲好評，手拎寶格麗ROMA銀色小牛皮手提包。



▲安海瑟薇戴寶格麗CINEMAGIA系列主石為31.47克拉枕型切割緬甸藍寶石的鑽石項鍊。

不過安海瑟薇出席CFDA頒獎典禮的第一套造型贏得好評，她大膽選擇Ralph Lauren 2024春夏系列水洗丹寧暈染裙裝登場，看似率性風格的服裝，有寶格麗華麗至極的珠寶加持達到完美平衡，尤其是她胸前鑲嵌31.47克拉枕型切割緬甸藍寶石的CINEMAGIA系列鑽石項鍊，驚豔全場。