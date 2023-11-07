吃出健康又凍齡！營養師曝9種「最強抗氧化食物」　巧克力也上榜

▲營養師教吃9種抗氧化成分含量最高的食物，有助健康也能吃出好肌膚。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@moeka_nozaki

想要凍齡、維持好肌膚，除了努力保養，飲食也是一大關鍵！營養師谷傳玲就在小紅書提醒，吃錯食物會加速衰老，而吃對食物，比如多吃抗氧化的食物，就能讓你衰老更慢，越吃越年輕。她就分享了9種抗氧化效果最好的食物，不僅有益身體健康，還能幫助抗老、越吃越美麗，尤其愛美的女生快跟著吃起來！

谷傳玲指出，國際頂級期刊《Nutrition Journal》上有篇研究，檢測了3,100種食物中抗氧化成分的含量，她依照這篇文章再結合日常生活中方便買到、吃起來簡單的，整理出了下面9種抗氧化成分含量最高的食物。

Top 1：漿果類



漿果類尤其推薦藍莓、草莓、奇異果，富含花青素、類黃酮和維生素C，可趁春天時草莓當季，秋天藍莓和奇異果當季，把握時間吃起來。

Top 2：核桃和山核桃



建議要吃生的、帶薄膜的核桃，一旦加熱和去膜，其中抗氧化的類黃酮含量就會急劇下降，所以最好選帶殼的生核桃，剝開直接吃，每天吃2個就夠了。

Top 3：紫甘藍



紫甘藍富含抗氧化的花青素，但紫甘藍最好生吃，因為超過攝氏65度，花青素就會受到損失。

Top 4：番茄醬



大家都知道番茄富含抗氧化的茄紅素，但番茄生吃不如熟吃的好，加熱可以使茄紅素的結構由全反式變成人體更好吸收的順式，而順式結構的茄紅素，抗氧化的活性更強，生物利用率也更高。

而番茄醬是加熱濃縮得到的，所以不僅茄紅素的含量會大幅增加，抗氧化的活性也會更強。但切記，挑番茄醬的時候一定要選100%純番茄醬。

Top 5：黑李子



尤其黑李子的皮，滿滿的都是花青素，吃李子時最好別削掉或是吐掉。

Top 6：黑巧克力



不一定要選100%的純黑巧克力，因為口感太苦，對大多數人來說難以入口，可以選擇可可固形物含量在70%～100%之間的，有數據顯示，這個比例的巧克力，抗氧化成分就已經很高了。但營養師也提醒，巧克力本身熱量也高，所以要少吃一些，每天一、兩小塊就夠了。

Top 7：綠茶



綠茶富含抗氧化的茶多酚，但是茶多酚怕熱，所以泡綠茶時最好用不高於攝氏80度的水去泡，這樣才能保留更多的茶多酚。

Top 8：咖啡



咖啡中的咖啡酸和綠原酸都有很好的抗氧化作用，但營養師提醒，喝咖啡的時候可以多加點牛奶，就是糖和奶泡別多放。

Top 9：香辛料



香辛料裡抗氧化成分含量最高的是丁香、薄荷、五香粉、肉桂、牛至、百里香等6種，在家自己做菜料理的人可以經常適量加入，可幫助補充更多的抗氧化成分。