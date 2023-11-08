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怪奇比莉秀Gucci「怪奇包」神絕配！Bally新包根本「美拉德風」必備款

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記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供

氣溫溜滑梯，終於正式邁入秋冬，你的新包準備好了嗎？Gucci繼9月推出超吸睛的巨大版馬銜鍊包後，再度推出全新Horsebit 1955「怪奇包」，前衛獨特的不規則方型輪廓，讓這款經典包更有時髦潮流感，還找來有著獨特氣質的「怪奇比莉」Billie Eilish演繹，堪稱絕配！而Bally也推出全新「Pennant」系列包款，富有層次感的棕色調設計，根本是今年最夯「美拉德風」穿搭必備單品。

▲▼ 怪奇比莉秀Gucci「怪奇包」神絕配。（圖／品牌提供）

▲Gucci全新Horsebit 1955「怪奇包」找來「怪奇比莉」Billie Eilish演繹。

經典傳奇的Gucci Horsebit 1955馬銜鍊系列，自推出以來已熱銷超越半世紀，今年9月也睽違20年再度推出馬銜鍊包，其中把「Horsebit」馬銜扣變成吸睛巨大版的新包款更是為推出就掀起討論話題。時隔不久，Gucci又讓馬銜鍊包全新再進化，推出全新Horsebit 1955「怪奇包」，更在最新形象廣告中找來全球破億流量創作歌手「怪奇比莉」Billie Eilish演繹這款有著獨特造型的「怪奇包」。

▲▼ 怪奇比莉秀Gucci「怪奇包」神絕配。（圖／品牌提供）

▲▼ 怪奇比莉秀Gucci「怪奇包」神絕配。（圖／品牌提供）

▲「怪奇包」推出黑色皮革及老花2種款式。

全新Horsebit 1955「怪奇包」以不規則線條打造出獨特又前衛的不對稱斜方輪廓，讓這顆經典包款擁有全新風貌，也更彰顯出時髦個性感。此系列共推出黑色皮革及老花圖騰2款，獨特搶眼的包型輪廓加上經典「Horsebit」，造型感十足，也很好搭配各種造型，不論是搭配休閒風或正裝都很適合。

▲▼ 怪奇比莉秀Gucci「怪奇包」神絕配。（圖／品牌提供）

▲怪奇包是Gucci首款使用永續材料的包款。

更特別的是，Horsebit 1955「怪奇包」是Gucci首次將「Demetra永續材料」運用在旗下包款設計，不含動物成分並有75%原料來自植物的「Demetra」，保有皮革的柔軟與彈性，也突破過往環保材質常見不耐用、不易量產的難題，傳承經典的同時更邁向永續未來。最新形象廣告也邀請到勇於提倡相同永續理念的Billie Eilish來演繹這2款從造型到理念都與她超match的「怪奇包」。

▲▼ 怪奇比莉秀Gucci「怪奇包」神絕配。（圖／品牌提供）

▲▼ 怪奇比莉秀Gucci「怪奇包」神絕配。（圖／品牌提供）

▲DK前往米蘭看秀時就提著最新「Pennant」系列橫托特包。

除了Gucci，瑞士精品品牌Bally近日也推出秋冬全新「Pennant」系列包款。不分性別的「Pennant」系列重新詮釋品牌經典的Monogram印花，加上耐用、不易刮傷的防潑水混合材質與牛皮相輔相成，打造出各式包袋設計。

其中最受關注的莫過於品牌代言人、韓國人氣男團SEVENTEEN成員DK（李碩珉）前往米蘭時裝周，於機場現身時的提在手上的「PENNANT橫托特包」。簡約俐落輪廓的包型有著廣大好裝的容量，而皮革原色棕色搭配滿版Pennant運動旗標印花，加上以淺棕色搭襯深棕色的皮革手把或底座，呈現低調精緻與優雅的態度，更是今年秋季最夯的「美拉德風」搭配好物。

▲▼ 怪奇比莉秀Gucci「怪奇包」神絕配。（圖／品牌提供）

▲▼ 怪奇比莉秀Gucci「怪奇包」神絕配。（圖／品牌提供）

▲除了DK示範的橫托特包，還有斜肩包與水桶包等多種包型。

除了橫托特包，還有郵差包、「相機包型」的斜肩包與水桶包等多種包型設計，無論是日常工作或假日出遊都可輕鬆駕馭的選擇。

▲▼ 怪奇比莉秀Gucci「怪奇包」神絕配。（圖／品牌提供）

▲Pennant系列還推出季節限定的綠色及淺粉色。

更特別的是，Pennant系列更推出季節限定的綠色及淺粉色。鮮明亮眼的綠色，配襯無論白皙或健康膚色更擁有提亮的意外效果；飽和度較低的淺粉色則在秋冬內斂的黑灰白色系穿搭中，添加柔美可人的優雅氣息。

關鍵字：

Gucci, 包包, 包款, 2023秋冬, Gucci Horsebit, 馬銜鏈, 怪奇包, 怪奇比莉, Billie Eilish, Bally, DK, 李碩珉

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