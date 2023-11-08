fb ig video ETtoday search mobile

夜深了還睡不著？「5個方法」讓你拋開焦慮：把今天的事情做好就好

>

▲▼5個方法甩開焦慮 。（圖／Unsplash）

▲承認自己焦慮是一件健康的事情。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夜深人靜還沒睡，是否有擔心的事情讓你焦慮難以入眠呢？不少人總是在擔心未來，甚至是害怕根本還沒發生的事情，若你最近也焦慮不安，傳授你5個小方法讓你專注當下，拋開焦慮。

#尋找專注點

當焦慮感到慌張時，試著去喝口水或是把燈打開，做一件極小的事情，感受這個動作與這個時刻，這樣能讓我們我們把重心放在當下，而不去多想其他的事情。

▲▼5個方法甩開焦慮 。（圖／Unsplash）

#把今天的事情做好

睡覺之前把明天的待辦事項大致列一下，想一下行程要怎麼排比較順，如何精簡有細的利用時間，順便再回顧一下今天的事情是否已做完，不需要排出一周計畫，把今天的事情做好會讓人更專注在當下。

#對自己喊話

當感到焦慮慌張時，可以在心中對自己喊話，像是「我把眼前的事情做好」，利用重複的話語，讓自己的心情定下來，就可以把不安的思緒拉回。

▲▼5個方法甩開焦慮 。（圖／Unsplash）

#感到焦慮很正常

身為人就是會感到焦慮很正常，千萬別刻意讓自己不焦慮，這樣往往會造成更大的焦慮，靜下心來感受當下是很重要的，不逃避焦慮情緒，但也不要刻意渲染自己的不安。

#利用焦慮做計劃

擔心事情沒做完而感到焦慮嗎？當心中又感到焦慮時，可以了解一下自己焦慮的真正原因，針對這件事而制定計劃來改善，當你克服難關，一步步往目標邁進時，原本卡著你的焦慮也會煙消雲散。

關鍵字：

焦慮, 快樂, 正面, 專注

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

夜深了還睡不著？「5個方法」讓你拋開焦慮：把今天的事情做好就好

夜深了還睡不著？「5個方法」讓你拋開焦慮：把今天的事情做好就好

吃出健康又凍齡！營養師曝9種「最強抗氧化食物」　巧克力也上榜

吃出健康又凍齡！營養師曝9種「最強抗氧化食物」　巧克力也上榜

安格斯12星座一周運勢11／6-11／12　牡羊年底鳥事多、雙魚暗桃花朵朵開

安格斯12星座一周運勢11／6-11／12　牡羊年底鳥事多、雙魚暗桃花朵朵開

安海瑟薇紅裝曲線畢露！　慘被評「像剖開的西瓜」 最不挑人的短髮／中短髮推薦！自然好整理　各種臉型、瀏海都適合 600元就能入手！聖誕限定「助眠禮盒」盤點　給你一夜好眠 人生「剛剛好就可以」　4個生活小練習給找不到快樂的人 雷嘉汭自曝常偷背媽媽三宅一生BAO BAO　黃冠智「想包下整間店」 誠品信義收攤「最終場曬書市集」1本書88元　每日人潮增20% 蔡淑臻出道超過20年美貌身材零變化　前後對比照、5大部位保養秘訣公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面