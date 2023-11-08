台中首間唐吉訶德超大超好逛！美妝區變華麗能試妝、限定商品必掃

▲唐吉訶德台中店開幕。（圖／記者李薇攝）



記者李薇／台中報導

日系選物店唐吉訶德（DON DON DONKI）即將於9日在台中開設首間店面，第一次跨足外縣市就選擇TIGER CITY打造佔地550坪的購物空間，整體裝潢設計以簡約的日系風格鋪墊，尤其是美妝區域更運用原木的陳列打造，逛起來更加舒適輕鬆，找東西也更為方便快速。

▲從開放式入口一進門就是生鮮區域。（圖／記者李薇攝）



整體動線在設計上，唐吉訶德採取雙入口設計，如果從TIGER CITY賣場進入的話，一進門就是美妝區、零食、生活雜貨、生鮮，會是比較好逛街的路線，不用擔心生鮮食品解凍的問題；假如從開放式的地下B1進入，一進去就是生鮮食品，適合直接要買商品回家煮飯的主婦，買了就回家，但逛街則不建議從此入場，尤其是想買生鮮商品的話，建議帶保鮮袋會更好。

▲整體空間都更加寬敞。（圖／記者李薇攝）



但因為店面佔地較大，其實比起其他3間店面來說，道路更大更好走動，產品擺放的陳列也更顯寬鬆，不會讓人有擁擠感，即使人多也方便好好挑選商品，很適合全家大小一起來買足生活用品。在台北很受到歡迎的和牛串、安田精米跟現煮食堂也一併登陸，台中TIGER CITY更有每日限量30份的溏心蛋，買碗泡麵在店內現泡現吃簡直超享受。

▲唐吉訶德每間店都有主題，台中店則是以女僕作為設計，所以店面滿滿粉紅色很可愛。（圖／記者李薇攝）



當然，唐吉訶德少不了的就是滿滿精緻色卡與琳瑯滿目的商品，絕對是吸引台中人的一大看頭，其中，六花亭的白樺羊羹、宇治焙茶粉、MIZU爽勁強碳酸水更是獨家台中店才有的款式，不管是住這邊或是來玩絕對要朝聖一下。另外，配合賣場營業狀況，唐吉訶德台中店的營業時間是早上10點至晚上11點、若櫻壽司營業時間為早上11點至晚上10點。

▲美妝區域更顯舒適質感。（圖／記者李薇攝）



▲台中店限定商品必掃貨。（圖／記者李薇攝）

最後就是首度登陸台灣的「若櫻壽司」，以親民實惠的價格提供給消費者到地日本壽司，光是主打的概念就讓人好心動，重點是就在唐吉訶德店面隔壁，日系簡約的裝潢設計超限量120席座位，甚至可以直擊每一個壽司的製作過程，簡直就是無菜單料理會有的享受，預計將有機會引起排隊潮，想要搶先逛、搶先吃絕對要趁早。

▲首登陸台灣的若櫻壽司。（圖／記者李薇攝）



▲誠品480也進駐台中七期。（圖／品牌提供）



「誠品480」也同樣進駐台中七期，並即將在12月開始試營運，5樓的書店已經可以搶先開逛，甚至攜手南西店空間設計師宋契德將書店窗景打造為巨幅畫框，將陽光、人文與窗景等元素，打造出最美的書店空間。

▲窗景打造出人文與自然結合的空間。（圖／品牌提供）

