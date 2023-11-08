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陳庭妮撞衫人間芭比Somi！聯手帶貨美拉德風「Prada爆款半月包」　

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記者鮑璿安／台北報導

出鏡率很高的Prada Arqué 半月包款成為今年下半年大熱的It Bag 之一，半月包是各品牌都青睞的廓形，能夠以順滑的幾何美學承載物品，當然搭配性也很高，就連台灣女星陳庭妮、韓星全昭彌 Somi、TWICE成員 Sana都搶先演繹，超燒帶貨一波。

▲▼PRADA 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼PRADA 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲（依序）陳庭妮、Somi以 oversize麂皮西裝外套呼應Prada Arqué。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼PRADA 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲品牌大使Sana 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

陳庭妮以頗具秋冬季節感的oversize麂皮西裝外套搭配寬鬆剪裁白裙，輕鬆演繹黑色Prada Arqué，與韓星全昭彌 Somi的造型一致，兩人散發的風格卻不一樣，陳庭妮出鏡更顯知性優雅，Somi則流露女孩俏皮感，轉圈將Arqué包甩起，畫面超可愛。而品牌大使Sana則是在米蘭拎上濃濃美拉德氣息的干邑色包款，在黑色套裝的襯托下更吸睛。

▲▼PRADA 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼PRADA 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Prada Arqué半月包。（圖／品牌提供）

Prada Arqué獨特新月廓形正面飾以琺瑯金屬三角標誌與金色飾件增添時尚感，由木製模具在最初塑造包身結構，肩帶巧妙延伸彰顯幾何感，而靈感源於雋永的 Hobo 包款，結合柔軟小牛皮包身與納帕皮革襯裡，打造舒適的使用感受。

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲舒淇擔任BOTTEGA VENETA全球品牌大使 。（圖／品牌提供）

▲▼BV 。（圖／品牌提供）

▲「Gemelli」編織皮革雙色小型肩背包，NT$115,500 。（圖／品牌提供）

BOTTEGA VENETA新面孔「Gemelli」半月包融合了品牌引以為傲的Intrecciato編織工藝，舒淇以品牌大使身分演繹最新形象照，她以率性高級感的丹寧套裝出鏡，拎著上下皆採用柔和半月形狀的Gemelli系列，包款營造多樣化上手方式，打造融合摩登和復古的廓形，尤其是舒淇親自加持Gemelli，更顯時髦優雅。

關鍵字：

Prada, Arqué, 半月

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