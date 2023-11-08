Crate＆Barrel最後門市11／12收攤　倒數5天「全面3折」出清

▲Crate＆Barrel最後門市微風信義店將在11／12收攤 。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

來自美國芝加哥的現代家居品牌Crate&Barrel，在2015年正式入台，當時還有許多粉絲們敲碗迎接，今年陸續收掉兩間實體門市，最後一間位於微風信義的實體門店，也將在11／12正式收攤，目前打出「全面3折、家電6折」出清價，喜歡該品牌的民眾建議把握最後機會，代理商特力也表示，日後主力將轉至網路銷售。

美國家居品牌Crate&Barrel從2015年入台，以美式休閒、都會摩登的風格，在台灣以日系、北歐風格的家居市場開拓新客，也吸引不少喜愛美式時尚風格的消費者支持，然而因均價較高、美國家具尺寸較大，不利於一般都會居住空間等因素，也遇到市場瓶頸，撐過疫情之後，代理商特力出手調整，在今年8月結束台中大遠百店，最後的「微風信義店」也將在11／12熄燈。

目前微風信義店也正舉行「THANK YOU SALE 感謝支持 幸福特賣」，強調全館一件不留全面3折，購買家電單件6折優惠，任5件再享9折加碼，其實該品牌家具售價不算平價，以二至三人座沙發為例平均售價約在10萬上下，所以低至3折的出清價相當划算，有固定在觀望的消費者建議可去實際體驗再下手。

代理商特力集團表示，主要是因合約到期而關閉實體門市，但官網持續為消費者服務，未來的計劃公司目前都還在評估中。意即結束實體門市但並未「結束代理」，之後是否持續銷售仍還在未定之天。

在Crate&Barrel收攤之後，微風信義表示該櫃位將規劃3至4個輕奢品牌進駐，同樓層的其他門店也將在明年陸續啟動改裝計畫。