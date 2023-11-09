昆凌穿CHANEL套裝纖長美腿藏不住　手拿雙C滑板俏皮度破表

實習記者施至真／綜合報導

昆凌身為3個孩子的媽，依舊維持纖腰與美腿，姣好身材令人稱羨，近日登上《Marie Claire美麗佳人》十一月號封面人物，只見昆凌身穿CHANEL粉黃條紋針織套裝，細長美腿吸引所有目光，再搭上愛心項鍊、手拿滑板，顯得青春俏麗，為整體造型增添亮點。

▲昆凌穿香奈兒粉黃條紋針織開襟外套，搭愛心項鍊、雙C LOGO滑板。（圖／Marie Claire美麗佳人提供，下同）

熱愛時尚的昆凌以全身CHANEL套裝、配件出鏡，穿上粉黃針織套裝、手拿雙C LOGO滑板，並戴上愛心造型項鍊、手環，洋溢青春活力，完美詮釋2023/24 Cruise度假系列，無拘無束的自由想像，展現女性在生命中所揮灑的力量與喜悅。

身為女演員、人妻、母親，昆凌也在每個身份中盡全力展現自己，她說：「我感到自信是因為我已經找到了自己的方向和目標，充實是因為我擁有了許多寶貴的經驗和學習，開心是因為我能夠享受每一天的生活和工作。」

另一套，昆凌穿上印花絲綢洋裝，外搭亮片羊毛開襟外套、黑色亮片襪套、麂皮高跟涼鞋，並在IG秀出系列美照，寫道：「他們說笑是最好的配飾，但我覺得香奈兒可能只是完美的添加。」整套搭配以黑色為底，綴以多色漸層印花、亮片元素，相較前套粉嫩套裝造型，讓昆凌更多了些許率性與成熟美。

▲昆凌整套黑色造型更加率性與成熟美。



談到作為女人的意義，昆凌說：「我認為女人30最美的一面是自信和成熟。在這個年齡階段，已經經歷了一些人生的起伏和成長，懂得如何面對困難和挑戰，並且能夠以自己的方式展現自己的風采。人生不同階段都有不同的節奏和目標。重要的是能夠享受當下的每一刻，努力追求自己的夢想和目標。」儘管外表依舊如女孩般清甜可兒，但在她身上展現的是閃耀且充滿活力的自信，及超越同齡女性的成熟內在。

日前昆凌也在IG發布在上海粉紅球場拍攝的美照，只見她穿著Wilson白色短版背心配百褶裙的網球裝，還戴著法國珠寶品牌Boucheron的Quatre White系列吊墜項鍊，大方秀出迷人香肩、美腿，拿著球拍擺出俏麗姿勢，讓網友大讚「天啊，3個孩子的媽，身材也太好了吧」、「為什麼生了3胎也可以這麼瘦」。