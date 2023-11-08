▲瑞士知名鐘錶珠寶零售商Bucherer第三代傳人Jörg G. Bucherer過世，享壽87歲。（圖／資料照）

記者陳雅韻／台北報導

全球最大鐘錶珠寶零售商、版圖橫跨歐美的Bucherer（寶齊萊）第三代傳人Jörg G. Bucherer，於6日因病過世，享壽87歲，他自1977年加入家族企業後，成功拓展國際市場，達到超過100家店、2400名員工的規模，並自營腕錶品牌CARL F. BUCHERER，對於鐘錶業貢獻良多，由於他無子嗣，他的辭世象徵瑞士百年家族傳奇畫下句點，同時也展開新篇章，因為與家族友好的勞力士（Rolex）已宣布收購Bucherer集團。

▲1888年創立的Bucherer店，成為瑞士鐘錶珠寶界的傳奇。（圖／翻攝寶齊萊官網）

Carl-Friedrich Bucherer與妻子Luise於1888年在瑞士琉森創立Bucherer鐘錶珠寶店，並擴展出自家工坊與錶廠，百年來維持家族經營，是錶界聲譽卓著的零售商，第三代傳人Jörg G.Bucherer在1977年進入家族企業後，致力於國際化發展，也開啟二手錶買賣，他同時醉心於經營腕錶品牌，於2001年將同名鐘錶品牌寶齊萊獨立出來，更專注發展發展製錶事業，外緣自動上鍊機芯便是代表作之一。

Jörg G.Bucherer不僅是成功的企業家，也熱衷於慈善事業，鑒於他沒有直系後代，今年8月決定出售公司，首選便是Bucherer家族從1924年起合作關係緊密的勞力士，而勞力士決定收購Bucherer，除了商業考量，也凸顯雙方多年來的情誼，因為在品牌發展初期Bucherer家族大力支持，至今Bucherer是勞力士最重要的經銷商之一。如今隨著Jörg G.Bucherer逝世，代表此百年家族於鐘錶界傳奇落幕，勞力士則尚未對外公布交易細節與經營方向。