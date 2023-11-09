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見一次就忘「最容易臉盲」星座Top 3 ！第一名根本記不住人讓自己超尷尬

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▲▼ 星座 。（圖／翻攝自TVN IG）

▲記性超差的「臉盲症星座」Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導

社交場合中有新面孔出現很正常，但有些人見過一次不記得、見過兩次還是記不得，對於認人這件事就是有障礙，根本是過目就忘的金魚腦，以下就揭曉「最容易臉盲星座Top 3 」看看你上榜沒？

Top 3 天秤座

天秤座的健忘其實要看地方，他們會選擇記住自己覺得重要的事情，至於生活中芝麻綠豆的小事，就可以完全不動腦子，能放到多空就有多空，所以每到新的環境，天秤座的一大困難點就是認人，會發現他們總是習慣和自己熟悉的朋友交流，因為一旦遇到新人，就會完全臉盲，記不住長相也罷，下次見面又好像初次見面一樣十分尷尬。

Top 2 射手座

射手座之所以臉盲加上金魚腦，都是因為神經太大條，根本沒有什麼事情能讓他們走心，不僅臉記不住，名字也很常忘記。再加上射手的朋友總是換來換去，交友圈比較廣，讓他們打從心底認為除非是深交的朋友，不然不想花時間去記住對方的細節，所以寧可用健忘與無所謂的態度去面對外界，才是最好的保護色。

Top 1 處女座

處女座其實看待新認識的朋友，會把注意力放在對方的言語行動上，所以對於臉孔就相對陌生了，除非是特別有記憶點，不然很可能見過好幾次都還是記不得，讓人覺得處女是不是故意不打招呼，其實完全不是，而是處女真的沒想起來，他們看似對任何事情都很擅長，但是最大的弱點就是記憶力和識人能力。

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關鍵字：

星座, 運勢, 天秤座, 處女座, 射手座

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