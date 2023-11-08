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超限量！雅詩蘭黛萬元禮盒只賣千元、Dior經典美妝精巧禮盒必搶

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記者曾怡嘉／綜合報導

最令人期待的聖誕節即將到來，同時更是一年一度向心愛朋友們送上豐厚心意的絕佳獻禮時刻！精選各大保養美妝限定組合，無論是送禮或是自用都是夢幻首選。

▲▼聖誕禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲ESTEE LAUDER 永恆星願歡慶禮盒，3,280元。

推出即秒殺，原價近15,000元，內含12件明星美妝保養品，包括保養迷最愛的微分子肌底原生露、特潤超導全方位修護露及年輕無敵膠原霜、今年全新上市的小金管唇膏以及實用的六色經典眼彩組等，全都珍藏於細緻星光點綴的精緻化妝箱中。

▲▼聖誕禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲Dior 迪奧經典美妝精巧禮盒，5,000元。

迪奧經典美妝精巧禮盒，外型就像袖珍的迪奧蒙田大道30號旗艦店，內裝圖騰再次與義大利當代藝術家PIETRO RUFFO合作，以金緻細膩線條透過幾何對稱的構圖，勾勒出皇家杜樂麗花園內八角噴水池的華麗意象，內含有四格抽屜內的迪奧珍選，分別為J'adore香氛精巧版、Miss Dior花漾迪奧淡香水精巧版、迪奧精萃再生玫瑰微導精露精巧版、迪奧藍星唇膏#999精巧版。

▲▼聖誕禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲▼聖誕禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲Hermès 彩色花環指甲油禮盒，47,300元。

愛馬仕今年節慶以圓融之美和繽紛色彩為主角，推出精選24 色指甲油的彩色花環指甲油禮盒，以橘色圓形禮盒包裝，綻放豐富的情感色彩，而圓滿造型則是寓意創作的和諧完整，也是愛馬仕珍視的形狀。將24款色彩獻給來年，也是對數字24的致意之作：因為福寶大道24 號正是愛馬仕歷史悠久的總店地址。

關鍵字：

聖誕禮盒, 愛馬仕, 雅詩蘭黛, 迪奧

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