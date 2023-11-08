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不到千元太狂！台中「若櫻壽司」吃整條星鰻、大干貝　北海道七星米現磨現做

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▲唐吉訶德。（圖／記者李薇攝）

▲若櫻壽司首間登台落腳台中。（圖／記者李薇攝）

記者李薇／台中報導

唐吉訶德首次跨足台北以外的縣市，首度登陸台中Tiger City購物中心，不僅讓粉絲引頸期盼，這次更帶來全新的品牌「若櫻壽司」，主打親民價格的日式道地感受，更是帶來高CP值的美味體驗，從壽司米到新鮮生魚片都是每日現做，還能看到師傅手作的過程，堪比無菜單日式料理！

▲唐吉訶德。（圖／記者李薇攝）

▲極上松拼盤售價才680元。（圖／記者李薇攝）

一踏進店內，充滿日式禪風的簡約意境讓人宛如置身日本，主推10貫的極上松拼盤，售價680元的價格可以吃到整條醬燒星鰻以及鮭魚、鰤魚、干貝、赤蝦、鮭魚卵等等，重點是連米都大有來頭，選用北海道的七星米直送台灣，每天新鮮現碾，放進紅趜發酵的紅醋，比起一般醋飯味道溫和甘甜，吃起來回有回甘的香氣，更不容易有醋味的刺激感，加上稻米滿滿香氣，Q彈分明的粒粒口感，整盤不到千元的價格就可以吃飽吃好，CP值超級高。

▲唐吉訶德。（圖／記者李薇攝）

▲特選竹拼盤售價440元。（圖／記者李薇攝）

另外，也有價格很優惠的10貫特選竹拼盤售價440元、生魚片3種拼盤售價400元、精選4貫箱壽司（鮭魚、壽司蝦、星鰻、鯖魚）售價120元，還有特製天婦羅拼盤售價320元，幾乎都是500元以下的價格，小胃口的女生也可以輕鬆吃得精緻，路過來吃個午餐或是跟家庭聚餐都是很好的選擇。

▲唐吉訶德。（圖／記者李薇攝）

▲生魚片3種拼盤售價400元。（圖／記者李薇攝）

受到疫情影響，不少餐廳都改為線上點餐服務，為了讓消費者感受到日式服務的熱情與溫暖款待，若櫻壽司仍然採用人工點餐的方式，並且同時會引導就座，同時提供最完整的桌邊服務，甚至可以看到壽司師傅一邊製作餐點的過程，相當特別。

▲唐吉訶德。（圖／記者李薇攝）

▲唐吉訶德。（圖／記者李薇攝）

▲唐吉訶德。（圖／記者李薇攝）

▲若櫻壽司店內相當寬敞，包廂座位也很具隱私。（圖／記者李薇攝）

目前若櫻壽司從早上11點營業至晚上11點（最後點餐時間為10點），現場座位數僅120席，雖然位子不多，但是空間相當寬敞，用餐起來會很舒服，即使是推嬰兒車的家長也很友善，還有居家小包廂式的設計，具有相對的隱私度，相信有機會一開幕就吸引排隊潮，想要早點體驗高CP值的美食，建議提早前往。

▲誠品在台中的誠品480宣佈試營運日期。（圖／業者提供）

吃飽想去走走喝個咖啡，台中七期誠品在台第二間大型賣場「誠品生活480」也將在12月見客，今起5樓書店已提前開放試營運，eslite café也同步登場提供全天候餐食，包括早午餐：經典黑松露蛋沙拉三明治、楓糖麻糬鬆餅等，加碼誠品行旅料理炙燒和牛頰牛肉麵、松露雪菜牛肉澄清湯餃等，11月8日起B1「品食光」樓層也會開張，包括台中獨家健康輕食、網購人氣品牌首間實體店也將全新進駐，加上台味小吃、手作茶飲與日式甜品等美食街店舖。
 

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關鍵字：

若櫻壽司, 唐吉訶德, Tiger City, 台中

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