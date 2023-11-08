fb ig video ETtoday search mobile

年輕化的萬年曆錶好吸睛　格拉蘇蒂原創讓複雜功能一看就懂

>

▲▼ 格拉蘇蒂，亨利慕時 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創Senator Excellence Perpetual Calendar議員卓越萬年曆腕錶（左）紅金款1,157,000元，精鋼款732,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）以簡潔設計與德式精湛工藝著稱，近年來更力求年輕化，賦予招牌錶款Senator Excellence Perpetual Calendar 議員卓越萬年曆腕錶、Senator Excellence Panorama Date Moon Phase議員卓越大日曆月相腕錶嶄新面貌，錶圈較前一代更纖細，時標則從平面改為立體的金質羅馬數字，不變的是絕佳的易讀性，以萬年曆錶為例，閏年、月份、大日曆、月相與星期順時針排列，清晰易辨。

▲▼ 格拉蘇蒂，亨利慕時 。（圖／公關照）
▲格拉蘇蒂原創Senator Excellence Panorama Date Moon Phase議員卓越大日曆月相腕錶，紅金款755,000元。

▲▼ 格拉蘇蒂，亨利慕時 。（圖／公關照）
▲格拉蘇蒂原創Senator Chronometer議員天文台腕錶銀藍款，1090,000元。

格拉蘇蒂原創另一亮眼新作為Senator Chronometer 議員天文台腕錶銀藍款，在面盤設計下足功夫，採用磨砂鍍銀工序再電鍍灰色塗層製作面盤，搭配藍鋼指針，大日期底色也改為藍色相呼應，細看錶殼側邊也有巧思，裝飾一圈巴黎斜釘紋，做工細緻，一系列新作即起於寶鴻堂鐘表台北忠孝店、高雄正泰鐘錶五福店展出。

▲▼ 格拉蘇蒂，亨利慕時 。（圖／公關照）
▲亨利慕時限量100只的勇創者中華曆限量版腕錶 ，2,700,000元。（圖／亨利慕時提供，以下同）

瑞士獨立腕錶品牌亨利慕時（H. Moser & Cie.）則與日內瓦製錶工坊Agenhor SA.合作，推出限量100只的Endeavour勇創者中華曆限量版腕錶，巧妙結合日月運行規律的農曆與基於太陽運行周期的格里曆，並同時顯示十二生肖的交替更迭與月相，且有別於市面上農曆腕錶每12年至少需手動調校70次，此款錶搭載首款12年無需人工干預自動調曆的機芯，意即每12年才需要送保養更換12年為周期的凸輪裝置。

▲▼ 格拉蘇蒂，亨利慕時 。（圖／公關照）
▲亨利慕時勇創者中華曆限量版腕錶，錶背顯露首款12年無需人工干預自動調曆的機芯。

而Endeavour勇創者中華曆限量版腕錶的面盤設計，一如亨利慕時的簡潔優雅風格，午夜藍煙燻面盤左側月牙顯示逆跳農曆月份，右側月牙同時顯示逆跳農曆日期與月相，12位置生肖窗下方視窗顯示13個月的年份即指示當年的閏月份，每逢12個月的常規年份則呈黑色，6時方向則設有小秒盤與格里曆日期視窗，功能複雜卻一目了然，正是品牌的招牌特色。
 

►鋼琴家郎朗來台71萬名錶吸睛　換紅錶帶更高調

► 楊祐寧買錶問「時尚總監」　老婆敗精品免批准「我會困惑」

關鍵字：

格拉蘇蒂原創, Glashutte Original, 亨利慕時

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

寶齊萊第三代傳人過世　百年家族傳奇落幕、勞力士接棒

寶齊萊第三代傳人過世　百年家族傳奇落幕、勞力士接棒

安海瑟薇紅裝曲線畢露！　慘被評「像剖開的西瓜」

安海瑟薇紅裝曲線畢露！　慘被評「像剖開的西瓜」

泰勒絲女王出巡踩長靴美翻　姊妹淘各個都是高顏值、時髦精

泰勒絲女王出巡踩長靴美翻　姊妹淘各個都是高顏值、時髦精

蕭亞軒戴滿珍珠霸氣回歸　日常百萬珠寶上身當型女 CITIZEN夜光開到最強　萬元錶日夜都亮眼 Seiko珍珠奶茶錶台灣獨享　黑糖色錶圈、白玉珍珠變時標卡哇伊 鋼琴家郎朗來台71萬名錶吸睛　換紅錶帶更高調 亮・珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針為愛而生　牛角勾蝶身閃耀珍罕棕鑽 甜甜圈Swatch被咬一口　「螞蟻人」與《辛普森家庭》粉絲必收 宋慧喬深V禮服不強調曲線　優雅女神裝引大咖女星讚嘆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面