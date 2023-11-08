年輕化的萬年曆錶好吸睛　格拉蘇蒂原創讓複雜功能一看就懂

▲格拉蘇蒂原創Senator Excellence Perpetual Calendar議員卓越萬年曆腕錶（左）紅金款1,157,000元，精鋼款732,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）以簡潔設計與德式精湛工藝著稱，近年來更力求年輕化，賦予招牌錶款Senator Excellence Perpetual Calendar 議員卓越萬年曆腕錶、Senator Excellence Panorama Date Moon Phase議員卓越大日曆月相腕錶嶄新面貌，錶圈較前一代更纖細，時標則從平面改為立體的金質羅馬數字，不變的是絕佳的易讀性，以萬年曆錶為例，閏年、月份、大日曆、月相與星期順時針排列，清晰易辨。



▲格拉蘇蒂原創Senator Excellence Panorama Date Moon Phase議員卓越大日曆月相腕錶，紅金款755,000元。



▲格拉蘇蒂原創Senator Chronometer議員天文台腕錶銀藍款，1090,000元。

格拉蘇蒂原創另一亮眼新作為Senator Chronometer 議員天文台腕錶銀藍款，在面盤設計下足功夫，採用磨砂鍍銀工序再電鍍灰色塗層製作面盤，搭配藍鋼指針，大日期底色也改為藍色相呼應，細看錶殼側邊也有巧思，裝飾一圈巴黎斜釘紋，做工細緻，一系列新作即起於寶鴻堂鐘表台北忠孝店、高雄正泰鐘錶五福店展出。



▲亨利慕時限量100只的勇創者中華曆限量版腕錶 ，2,700,000元。（圖／亨利慕時提供，以下同）

瑞士獨立腕錶品牌亨利慕時（H. Moser & Cie.）則與日內瓦製錶工坊Agenhor SA.合作，推出限量100只的Endeavour勇創者中華曆限量版腕錶，巧妙結合日月運行規律的農曆與基於太陽運行周期的格里曆，並同時顯示十二生肖的交替更迭與月相，且有別於市面上農曆腕錶每12年至少需手動調校70次，此款錶搭載首款12年無需人工干預自動調曆的機芯，意即每12年才需要送保養更換12年為周期的凸輪裝置。



▲亨利慕時勇創者中華曆限量版腕錶，錶背顯露首款12年無需人工干預自動調曆的機芯。

而Endeavour勇創者中華曆限量版腕錶的面盤設計，一如亨利慕時的簡潔優雅風格，午夜藍煙燻面盤左側月牙顯示逆跳農曆月份，右側月牙同時顯示逆跳農曆日期與月相，12位置生肖窗下方視窗顯示13個月的年份即指示當年的閏月份，每逢12個月的常規年份則呈黑色，6時方向則設有小秒盤與格里曆日期視窗，功能複雜卻一目了然，正是品牌的招牌特色。

