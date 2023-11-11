3款時下「超夯興趣」女生周末放鬆必體驗　讓生活變精彩重新愛上自己

實習記者施至真／綜合報導

平時生活步調緊湊，長久累積下來，容易感到疲憊、對生活失去熱情，其實可以嘗試打破舒適圈，適時放鬆舒壓、培養興趣，反而能提升工作效率，重新賦予生活更多意義及樂趣。以下推薦3種時下超夯熱門興趣，說不定能在嘗試這些項目時，重新認識自己、找回對生活的熱情！

▲女生下班後培養興趣，重新愛上自己。（圖／實習記者施至真攝、翻攝IG@hyeri_0609）



#重新愛上自己 推薦興趣

1. 自學攝影

社群技術不斷提升，除了Reels短影音大量增加，對於拍攝照片的質量也更加要求，如果你也是社群重度使用者，不妨嘗試從攝影帳號、YouTube影片自學攝影，從基礎的手機拍攝開始學習，構圖、取景、捕捉光線等等。

▲自學攝影，只用手機也能快速拍出美照。（圖／實習記者施至真攝，下同）



當然，如果對於相機、或是更專業的攝影知識感興趣，線上線下攝影課程、書籍都是非常好的選擇，結合藝術美感，也能順便為自己記錄生活！

2. 空中瑜伽

上班久坐，不只水腫、變胖，也容易因為整天維持同一姿勢，而感到腰痠背痛，不妨嘗試看看時下超夯的空中瑜伽吧，優雅又具有挑戰性！

以調整呼吸及拉伸為主，幫助增強核心肌群、舒緩頸背壓力，不僅能幫助放鬆，同步雕塑身型和改善姿勢，讓身心一起成長、一起放鬆。

3. 烘焙

烘焙不只能吃到美味的點心，還能掌握製作過程，讓你能安心享受點心時光。但最棒的是在製作的過程中，也能同步舒壓、整理情緒，難怪烘焙和烹飪能成為上班族最推薦的舒壓方式！

除了在家動手做，也有很多專業烘焙教室可以自由預約，器材、食材通通幫你準備好，初學者也可以輕鬆上手，揪朋友、另一半一起去製作點心，好吃好玩還能幫助感情升溫，CP值真的太高啦。