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超準心測！便當第一口吃什麼？秒測你的「真實個性」

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記者曾怡嘉／台北報導

午餐時間到了，想好要吃什麼了嗎？《小紅書》有個很夯的便當心理測驗，從你第一口會吃的食物，就能精準測出的你真實人格，一起來深度了解你是哪種人？

#準備要吃午餐了，便當中你第一口會吃哪個食物呢？

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

A.白飯

B.炸雞

C.章魚熱狗

D.玉子燒

---------------（下有解析）


挑選A的你

藏不住情緒的直覺派

你喜惡相當分明，喜歡和討厭都不想要隱藏，總是以直覺在挑選朋友，感覺不對完全不想浪費時間在對方上，你喜歡舒適自在的人際交往，但有時候也因為太過於武斷，失去了不少結交好友的機會，試著敞開心胸多相處，你的朋友圈也會慢慢拓展開來。

#挑選B的你

有魅力的領袖型人物

你自帶魅力，很有領袖氣質能帶領大家往目標前進，外表看起來認真嚴肅，內心卻是十分柔軟，這樣反差的形象，不自覺抓住大家的心，使得大家都願意和你一起努力，有時候心中有話不妨就直說，因為別人很難讀懂你的心。

#挑選C的你

坦率自在的好朋友

你和誰都能相處得很好，得宜的人際關係就是你的優勢，坦率好聊的你，總是很容易交到朋友，你講話直爽但卻不容易招人討厭，和不同類的朋友都能自在轉換相處方式，但也是因為人緣很好，知道太多內情，有時候容易裡外不是人。

#挑選D的你

讓人想要探究的類型

你做事有分寸且進退得宜，事情交給你處理，大家都很放心，但有時因為太過於完美，總給人一點距離感，讓人更想了解和探究，很多人想和你當朋友，但是你為人低調且較為被動，所以較難和人親近，建議有時可以主動出擊認識朋友也很好喔！

關鍵字：

心理測驗, 食物, 便當

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