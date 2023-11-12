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不刻意節食！「高效瘦身」先養成5習慣　喝水、睡覺也能健康瘦

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實習記者施至真／綜合報導

瘦身一直是現代人關心的議題，長時間久坐、缺乏活動，使得身材越來越笨重，其實高效瘦身很簡單，從調整生活習慣就能達成，不用刻意節食減肥，實在讓人太心動！今天帶來5個習慣，就連喝水、睡覺也能健康瘦身！

▲瘦身。（圖／翻攝unsplash）

▲養成5習慣，不刻意節食也會瘦。（圖／翻攝unsplash，下同）

＃營養要全面

千萬不要因為怕胖，就避免所有的糖分、油類及澱粉，事實上，健康飲食能幫助你更有效的減重，例如澱粉，可以選擇未精緻的全穀雜糧類，另外，蔬菜量要比水果多一點，也要適量補充好油脂及蛋白質，顧及所有營養素，吃得均衡又健康，瘦身執行起來更容易！

＃喝足8杯水

之前超夯的「8杯水瘦身法」必須筆記！每天固定在8個時間點，各喝250cc的水，不用刻意改變飲食或其它生活習慣，就能有效促進新陳代謝，還能抑制食慾！但需要注意的是要避免喝冰水刺激腸胃，容易水腫以及消化不良的體質，也需要另外注意。

▲瘦身。（圖／翻攝unsplash）

＃避免零食、含糖飲料

零食和飲料是減肥的大忌，想必人人都知道，但有時候就是忍不住嘴饞的慾望，到底該怎麼辦？事實上，可以將飲料改成無糖，另外可以買有獨立包裝的零食，若是真的嘴饞的時候，小嚐即可，不會有一次吃太多的困擾。

＃睡飽

正所謂睡眠不足容易肥胖，當你睡不夠時，體內的飢餓素會上升，身體會以為需要攝取更多熱量，進而增加食慾，長久下來便會使體重跟著增加；另外，太晚睡也容易因為肚子餓，而想吃宵夜。

＃偶爾安排一頓大餐

雖然不需要刻意節食，但平時仍需要避免大吃零食、垃圾食物、喝含糖飲料，那麼，偶爾為自己安排一頓大餐、享受美食，絕對可以使身心靈放鬆！適度放鬆才是成能量循環的長久之計，畢竟瘦身不是一兩天就能見效的，需要持之以恆的養成習慣。

▲瘦身。（圖／翻攝unsplash）

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 燃脂, 生活習慣

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