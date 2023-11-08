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「索隆」新田真劍佑二度來台帥喊「很開心」　搶逛Bottega Veneta快閃店

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記者鮑璿安／台北報導

義大利精品 Bottega Veneta 於台北微風南山百貨帶來pop up 快閃店，今（8日）特別邀請Netflix漫改真人版《航海王》「索隆」日本男星新田真劍佑（Makkenyu Arara）來台逛店，他身穿灰色西裝帥氣現身，更親切與大家問好，表示來到台北非常開心。

▲▼ 新田真劍佑 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲新田真劍佑來台出席Bottega Veneta微風南山快閃店活動 。（圖／記者鮑璿安攝）

新田真劍佑上個月才為珠寶活動來台，短時間再度來台出席Bottega Veneta微風南山快閃店活動，面對大陣仗媒體，他一現身就揮手微笑，展現巨星風範，並以日文、英文穿插問好，他特別提到，「這次來到台北非常開心」，還說非常喜歡快閃店獨特的充氣店裝，自己更是對品牌Intrecciato編織工藝愛不釋手。新田真劍佑也特別放慢腳步，逛店欣賞這次的早春系列單品，停留許久才離開。

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta微風南山快閃店至2024 年 1 月 3 日 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲ Andiamo 提包 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲全新推出的 Gemelli 肩背包 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta快閃店延續簡約質感，以充氣氣球外觀打造顯眼又獨特的地標，同時展示品牌全新 2024 早春系列商品，延續著流動中的極致工藝理念，標誌性的皮革編織染製以各種亮眼彩盤，涵蓋 Andiamo 提包以及全新推出的 Gemelli 肩背包，都可在店內找到。

▲▼美籍日裔男星新田真劍佑。（圖／品牌提供）

▲▼美籍日裔男星新田真劍佑。（圖／品牌提供）

▲美籍日裔男星新田真劍佑最新機場穿搭。（圖／品牌提供）

▲▼美籍日裔男星新田真劍佑。（圖／品牌提供）

▲▼美籍日裔男星新田真劍佑。（圖／品牌提供）

▲FENDI 撞色設計板鞋，NT$32,000；FENDI FF LOGO壓紋Peekaboo ISeeU XCross ，NT$117,800。（圖／品牌提供）

新田真劍佑是時尚品牌新寵兒，日前才飛往香港出席FENDI活動，他的機場造型也呼應品牌理念，換上了輕便休閒的冬季系列男裝大衣，硬挺剪裁勾勒出緊實體態，加上白色FF圖案針織上衣、深棕色皮褲疊搭，彰顯秋冬穿搭的多層次，進而斜背上經典綠色FENDI Peekaboo ISeeU XCross男士包款，作為造型上的亮點，看來舒適不失巨星風範，多種風格都可以輕鬆切換。

關鍵字：

Bottega Veneta, 索隆, 新田真劍佑

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