fb ig video ETtoday search mobile

Dyson Ceramic Pop限定款台灣開賣　滿滿少女風概念來自40年前吸塵器

>

▲Dyson Ceramic Pop限定款。（圖／業者提供）

▲Dyson Ceramic Pop限定款。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

Dyson旗下Supersonic吹風機最少女風的設計款Ceramic Pop終於來台，因應年末一連串的歡慶佳節，Ceramic Pop中文「炫彩粉霧拼色限定款」也正式在台開賣，繽紛有趣的配色絕對成為化妝桌上的一大亮點，而該款吹風機設計概念其實是源於1980年代、Dyson推出的首款真空吸塵器G-Force，帶點復古味的特質也很討喜。

▲Dyson Ceramic Pop限定款。（圖／業者提供）

「Ceramic Pop」系列在今年4月日本首度推出，以粉紅、橘紅、希臘綠三色組成的，讓人眼睛一亮的少女系繽紛配色，果然引發超多討論，今年在南韓、大陸市場開賣之後，台灣民眾也頻頻敲碗表示「台灣幾時才能買到？」

▲Dyson Ceramic Pop限定款。（圖／業者提供）

▲Dyson Ceramic Pop限定款。（圖／業者提供）

Ceramic Pop系列採用撞色又繽紛的組合，每台機身都有滿滿的三種顏色相互搭配，以粉紅與橘紅2款相近色，再搭配亮麗卻很意外搭嘎的希臘綠，越看越順眼，連配件如收納盒、吹嘴等也同樣染上Ceramic Pop系列的三個色彩，其實該系列的配色，是以品牌創辦人James Dyson，在1980年代所設計的首款真空吸塵器G-Force為靈感來源，所以除了繽紛可愛的氣息之外，還多了一點復古味，採用霧色呈現出質感，讓人印象深刻。

▲Dyson推出的首款真空吸塵器G-Force。（圖／翻攝Dyson官方博物館）

▲Dyson推出的首款真空吸塵器G-Force。（圖／翻攝Dyson官方博物館）

Ceramic Pop系列在台開賣中文名為「炫彩粉霧拼色限定款」，配件包括順髮吹嘴、柔和乾髮風嘴、造型集風吹嘴、二合一抗毛躁順髮吹嘴以及收納盒，目前已在台上市，售價為14,600元。

▲Dyson Ceramic Pop限定款。（圖／業者提供）

上洋產業旗下家電品牌one-meter近期也推出一款可愛風格的「二合一手持摺疊蒸氣掛燙機」，主打30秒迅速加熱，且使用平燙、掛燙均可，搭載高溫殺菌、除螨、除味功能，另外輕巧設計好收納，無論出差或外宿，放在辦公室都很方便，讓使用者隨時解決衣服太皺的尷尬情況，售價1,980元。

▲Dyson Ceramic Pop限定款。（圖／業者提供）

關鍵字：

Dyson Ceramic Pop, supersonic

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

對老婆最摳門星座男Top 3 ！第一名要對方一起省吃儉用　婚後本性全露

對老婆最摳門星座男Top 3 ！第一名要對方一起省吃儉用　婚後本性全露

安格斯12星座一周運勢11／6-11／12　牡羊年底鳥事多、雙魚暗桃花朵朵開

安格斯12星座一周運勢11／6-11／12　牡羊年底鳥事多、雙魚暗桃花朵朵開

誠品信義收攤「最終場曬書市集」1本書88元　每日人潮增20%

誠品信義收攤「最終場曬書市集」1本書88元　每日人潮增20%

安海瑟薇紅裝曲線畢露！　慘被評「像剖開的西瓜」 夜深了還睡不著？「5個方法」讓你拋開焦慮：把今天的事情做好就好 人生「剛剛好就可以」　4個生活小練習給找不到快樂的人 超準心測！便當第一口吃什麼？秒測你的「真實個性」 吃出健康又凍齡！營養師曝9種「最強抗氧化食物」　巧克力也上榜 最不挑人的短髮／中短髮推薦！自然好整理　各種臉型、瀏海都適合 「美拉德風」3種人不適合！跟著大勢女星穿不踩雷　顯白又高級

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面