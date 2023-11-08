Dyson Ceramic Pop限定款台灣開賣　滿滿少女風概念來自40年前吸塵器

▲Dyson Ceramic Pop限定款。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

Dyson旗下Supersonic吹風機最少女風的設計款Ceramic Pop終於來台，因應年末一連串的歡慶佳節，Ceramic Pop中文「炫彩粉霧拼色限定款」也正式在台開賣，繽紛有趣的配色絕對成為化妝桌上的一大亮點，而該款吹風機設計概念其實是源於1980年代、Dyson推出的首款真空吸塵器G-Force，帶點復古味的特質也很討喜。

「Ceramic Pop」系列在今年4月日本首度推出，以粉紅、橘紅、希臘綠三色組成的，讓人眼睛一亮的少女系繽紛配色，果然引發超多討論，今年在南韓、大陸市場開賣之後，台灣民眾也頻頻敲碗表示「台灣幾時才能買到？」

Ceramic Pop系列採用撞色又繽紛的組合，每台機身都有滿滿的三種顏色相互搭配，以粉紅與橘紅2款相近色，再搭配亮麗卻很意外搭嘎的希臘綠，越看越順眼，連配件如收納盒、吹嘴等也同樣染上Ceramic Pop系列的三個色彩，其實該系列的配色，是以品牌創辦人James Dyson，在1980年代所設計的首款真空吸塵器G-Force為靈感來源，所以除了繽紛可愛的氣息之外，還多了一點復古味，採用霧色呈現出質感，讓人印象深刻。

▲Dyson推出的首款真空吸塵器G-Force。（圖／翻攝Dyson官方博物館）

Ceramic Pop系列在台開賣中文名為「炫彩粉霧拼色限定款」，配件包括順髮吹嘴、柔和乾髮風嘴、造型集風吹嘴、二合一抗毛躁順髮吹嘴以及收納盒，目前已在台上市，售價為14,600元。

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