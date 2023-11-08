曾愷玹曝老公管穿搭「廢話比較多」　想送女兒Manolo Blahnik高跟鞋當成年禮

記者鮑璿安 ／台北報導

英國精品鞋履品牌Manolo Blahnik 打造互動式網站「The Craft」，帶領時尚迷欣賞品牌製鞋工藝，今（8日）請到女星曾愷玹出席活動，她受邀演繹經典鞋款 HANGISI，搭配上兩截式薄荷綠套裝露出腰身，曾愷玹也提到平時如果穿著稍微露一些，老公就會「廢話比較多」認為沒那麼好看，而今天的女人味裝扮剛好是「老公的菜」。

▲曾愷玹《慾望城市》而認識Manolo Blahnik，早就收藏了經典款 HANGISI 。（圖／品牌提供）

▲曾愷玹穿Manolo Blahnik CHINCI 高跟鞋 。（圖／品牌提供）

曾愷玹2013年結婚隔年產下一女，許久未出席時尚活動，她如今身兼藝術選品店主理人，對選物有自己獨到的眼光，許多人因《慾望城市》而認識Manolo Blahnik，曾愷玹也不例外，她喜歡品牌鞋款的原因之一，就是源於藝術的設計理念，像是把藝術品穿上腳格外夢幻。被問到私下挑選高跟鞋鞋款的重點？她說：「女生穿高跟鞋本來就不容易，所以我最注重舒適感，遇到漂亮又好走路的款式就會很死忠。」

▲曾愷玹選擇高跟鞋把舒適度放在首位 。（圖／品牌提供）

曾愷玹當媽媽後穿著也有所改變，穿高跟鞋的次數減少許多，只有工作或是聚會場合會比較常穿，因此偏好比較雋永的經典款，不光自己愛美，年僅8歲的女兒已經開始對媽媽的高跟鞋感興趣，「我工作的時候會擺出鞋子搭配，她（女兒）就會來試穿，很可愛」，她也考慮在女兒成年時正式送她一雙高跟鞋作為禮物。





▲Manolo Blahnik秋冬重回好萊塢黃金年代。（圖／品牌提供）

▲「The Craft」可了解品牌製鞋幕後工藝 。（圖／品牌提供）

品牌秋冬汲取了好萊塢黃金年代的風華、現代都市風景和巴洛克藝術等元素，而「The Craft」是由CEO Kristina Blahnik打造的虛擬空間，揭示了Mr. Blahnik多年來的設計藝術與美學建構，可通過此空間探索鞋子的結構、不為人知的製鞋工藝，並瀏覽未曾發布過的草稿，為藝術愛好者提供了虛擬沉浸式體驗。



▲Jimmy Choo 與 Jean Paul Gaultier聯名系列請到全球流行天后 Kylie Minogue演繹。（圖／品牌提供）

此外，Jimmy Choo 攜手 Jean Paul Gaultier 推出聯名系列成為叛逆優雅與高級訂製工藝的表達方式，在Jean Paul Gaultier設計脈絡中提取可發揮的元素，例如飾有鏈條五金件的金屬穆勒鞋、翻折水洗牛仔褲造型靴款、紋身圖騰書寫Jimmy Choo字樣的高跟鞋，甚至在透明鞋跟中有法國著名地標艾菲爾鐵塔和英國大笨鐘圖樣，串聯起Jean Paul Gaultier的不受常規局限的野心，鞋底亦有雙方品牌草寫，見證歷史性的融合。