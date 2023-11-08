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生理鹽水也能護膚？皮膚科醫師教「5招保養妙用」：秒變舒緩面膜

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▲▼ 皮膚科醫師教生理鹽水5招護膚妙用 。（圖／翻攝小紅書，ＩＧ）

▲皮膚科醫師分享生理鹽水可用來幫助舒緩肌膚。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@aoihamada）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李藝恩Dr.meili

說到生理食鹽水你是不是只想到可用來清洗傷口或沖洗隱形眼鏡？其實生理食鹽水竟還有隱藏版保養護理功用！韓國皮膚科美女醫師李藝恩先前就曾分享過，可以用生理食鹽水（0.9%Nacl）來濕敷，幫助舒緩肌膚或護理閉口粉刺，近日她更分享生理鹽水的多種妙用，不僅可以護理頭皮，還能幫助去除口臭、清潔眼鏡。

▲▼ 皮膚科醫師教生理鹽水5招護膚妙用 。（圖／翻攝小紅書，ＩＧ）

1.自製冷敷面膜

這種濕敷法是韓國皮膚科很常用的肌膚護理方法，李醫師推薦正處於敏感期或肌膚容易泛紅的人可以嘗試看看。用冷藏的生理食鹽水浸濕無菌脫脂棉後，貼上全臉或需要的局部，濕敷15分鐘，敷完要記得及時用清水清洗，避免鹽分殘留。

▲▼ 皮膚科醫師教生理鹽水5招護膚妙用 。（圖／翻攝小紅書，ＩＧ）

2.頭皮護理噴霧

在乾淨的噴霧瓶裡倒入生理食鹽水和茶樹精油，混合成噴霧，噴在頭皮上，並用指尖輕柔按摩幫助吸收，頭皮紅癢時可以試試。

3.口腔管理

長期戴口罩，有口臭、口乾困擾的人，可以試試用生理食鹽水漱口，每天重複5次。

▲▼ 皮膚科醫師教生理鹽水5招護膚妙用 。（圖／翻攝小紅書，ＩＧ）

4.洗鼻子

鼻塞時，可以用生理食鹽水洗鼻子來緩解，但切記洗鼻時要注意正面俯身清洗，不要歪頭。

5.幫助清洗眼鏡

開瓶時間較久的生理食鹽水別急著丟，還可以用來清潔眼鏡。把眼鏡放在生理食鹽水裡浸泡5分鐘，就能讓鏡片變得很乾淨。

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關鍵字：

保養, 護膚, 頭皮, 護理, 生理食鹽水, 生理鹽水, 用法, 妙用, 皮膚科醫師, 醫生

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