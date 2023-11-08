85度C光棍節「看身分證」第二杯11元　金色三麥開賣會員「內用喝酒半價」

▲85度C光棍節推雙優惠。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近年民眾焦點落在雙11促銷活動，85度C則聊起初衷，以「1111光棍節」推出優惠，11／11當天只要名字有「光」、「棍」相同讀音的民眾，可享旗下最新推出的中杯薑茶第二杯11元優惠，若沒有符合資格也別傷心，當天也有熱賣商品「招牌咖啡」2杯111元優惠。金色三麥則在11／11當天限時開賣會員資格，長達半年期間店內喝酒直接半價。

雙11檔期許多人忙著找特價購物，之前主打的「光棍」議題似乎被淡化了，85度C以此為概念推出飲品優惠，名字裡有「光」或「棍」任一字或讀音一樣的民眾，在11／11當天獨享中杯薑茶取暖價第2杯11元優惠，讓你的單身時光有薑茶能暖呼呼，取暖靠自己。

此外，11／11當天也針對其他消費者，推出中杯招牌咖啡2杯特價111元特價，「招牌咖啡」以明亮的核果調味，伴隨果酸香氣與奶香味，獲得消費者喜愛，也是經典暢銷商品之一，兩杯原價140元，當天2杯特價111元，現省39元，等同打79折，現買現取每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主。

啤酒商金色三麥餐廳，今年在11／11推出「金釀酒友」會員活動，消費者可在當天購買半年期或一年期的專屬會籍，會籍期間享內用啤酒全享半價優惠，連同行友人也同享半價，從年末喝到跨年直接現省一半。

且加碼針對酒友會員，推出價值1,968元的「6瓶1公升瓶裝金色三麥精釀啤酒」、價值1,980元的12瓶350ml瓶裝金色三麥精釀啤酒，加上4瓶與中信兄弟聯名的500ml「晃晃兄弟啤酒」、金色三麥要價1,250元的「經典大拼盤」電子兌換券，共3款禮物可「3選1」與「3選2」優惠。

金色三麥金釀酒友會員半年期售價1,999元，可享內用啤酒半價，上述3款贈品「3選1」優惠；一年期售價3,888元，可享內用啤酒半價，上述3款贈品「3選2」優惠。

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