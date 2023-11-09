風・Luxury／名錶也出帽T、杯子！　百年靈千元飛機棒球帽大賣

▲楊祐寧造訪百年靈潮流概念快閃店。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名錶品牌積極拓展新客群，也為彰顯品牌精神，陸續推出較易入門的配件或周邊商品吸引目光，瑞士名錶百年靈（Breitling）近日於台北信義新光三越香堤大道廣場A9側打造潮流概念快閃店，外觀為當紅的豪華露營車，搭配衝浪板、單車等生活風格元素，不僅成為打卡熱點，也讓參觀者驚訝除了展出錶款，還有結合品牌經典元素的服裝與配件等，由於百年靈飛行錶赫赫有名，因此最熱賣為飛機圖案的棒球帽，1,400元便能入手。





▲百年靈潮流概念快閃店呈現豪華露營車外觀，裝飾生活風格元素吸睛。

百年靈於海、陸、空錶款均有亮眼之作，為認新世代族群更了解品牌，特別在潮流概念快閃店展出Top Time系列、Superocean超級海洋系列、搭載超級石英機芯的Endurance Pro運動腕錶以及最新Avenger復仇者系列錶款，同時第一次在台呈現電繡百年靈標誌的帽T、休閒褲、以Avenger復仇者腕錶為靈感的旅行提袋、杯子與棒球帽等，裝飾飛機、摩托車等圖案，讓人一眼認出是百年靈的設計。





▲百年靈潮流概念快閃店販售腕錶外，還有品牌周邊商品，帽T 5,430元，褲子3,620元。





▲百年靈目前最熱賣的飛機圖案棒球帽，1,410元。





▲百年靈最新Avenger復仇者腕錶。

Swatch集團旗下浪琴表（Longines）、歐米茄（OMEGA）也發展配件系列，均有設計靈感源自錶款經典元素的太陽眼鏡，以歐米茄為例，品牌標誌、Planet Ocean腕錶的時標、海馬系列腕錶的波浪圖案、Globemaster腕錶的凹槽錶圈均成為眼鏡邊框或鏡腳的裝飾元素；此外，歐米茄也推出款式豐富的袖扣、手環、錶盒，讓質感設計融入日常生活。





▲歐米茄太陽眼鏡設計靈感源自腕錶的經典元素。（圖／翻攝歐米茄官網，以下同）





▲歐米茄推出靈感源自海馬系列腕錶的藍色袖扣，22,600元。

CASIO旗下G-SHOCK深受年輕世代與時尚潮人追捧，品牌今年更跨出錶界，首度發表非腕錶類生活風格系列產品支線「G-SHOCK PRODUCTS」，近日推出第三彈新作AMERICAN SPORTS AUTUMN COLLECTION，款式包括裝飾全新設計「GP」logo的帽T、開襟運動外套與襪子，流露美式運動風。





▲模特兒穿G-SHOCK PRODUCTS第三彈GP LOGO SWEAT HOODIE帽T，3,990元。