fb ig video ETtoday search mobile

風・Luxury／名錶也出帽T、杯子！　百年靈千元飛機棒球帽大賣

>

▲▼Breitling,OMEGA,CASIO配件 。（圖／公關照）

▲楊祐寧造訪百年靈潮流概念快閃店。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名錶品牌積極拓展新客群，也為彰顯品牌精神，陸續推出較易入門的配件或周邊商品吸引目光，瑞士名錶百年靈（Breitling）近日於台北信義新光三越香堤大道廣場A9側打造潮流概念快閃店，外觀為當紅的豪華露營車，搭配衝浪板、單車等生活風格元素，不僅成為打卡熱點，也讓參觀者驚訝除了展出錶款，還有結合品牌經典元素的服裝與配件等，由於百年靈飛行錶赫赫有名，因此最熱賣為飛機圖案的棒球帽，1,400元便能入手。

▲▼Breitling,OMEGA,CASIO配件 。（圖／公關照）

▲百年靈潮流概念快閃店呈現豪華露營車外觀，裝飾生活風格元素吸睛。

百年靈於海、陸、空錶款均有亮眼之作，為認新世代族群更了解品牌，特別在潮流概念快閃店展出Top Time系列、Superocean超級海洋系列、搭載超級石英機芯的Endurance Pro運動腕錶以及最新Avenger復仇者系列錶款，同時第一次在台呈現電繡百年靈標誌的帽T、休閒褲、以Avenger復仇者腕錶為靈感的旅行提袋、杯子與棒球帽等，裝飾飛機、摩托車等圖案，讓人一眼認出是百年靈的設計。

▲▼Breitling,OMEGA,CASIO配件 。（圖／公關照）

▲百年靈潮流概念快閃店販售腕錶外，還有品牌周邊商品，帽T 5,430元，褲子3,620元。

▲▼Breitling,OMEGA,CASIO配件 。（圖／公關照）

▲百年靈目前最熱賣的飛機圖案棒球帽，1,410元。

▲▼Breitling,OMEGA,CASIO配件 。（圖／公關照）

▲百年靈最新Avenger復仇者腕錶。

Swatch集團旗下浪琴表（Longines）、歐米茄（OMEGA）也發展配件系列，均有設計靈感源自錶款經典元素的太陽眼鏡，以歐米茄為例，品牌標誌、Planet Ocean腕錶的時標、海馬系列腕錶的波浪圖案、Globemaster腕錶的凹槽錶圈均成為眼鏡邊框或鏡腳的裝飾元素；此外，歐米茄也推出款式豐富的袖扣、手環、錶盒，讓質感設計融入日常生活。

▲▼Breitling,OMEGA,CASIO配件 。（圖／公關照）

▲歐米茄太陽眼鏡設計靈感源自腕錶的經典元素。（圖／翻攝歐米茄官網，以下同）

▲▼Breitling,OMEGA,CASIO配件 。（圖／公關照）

▲歐米茄推出靈感源自海馬系列腕錶的藍色袖扣，22,600元。

CASIO旗下G-SHOCK深受年輕世代與時尚潮人追捧，品牌今年更跨出錶界，首度發表非腕錶類生活風格系列產品支線「G-SHOCK PRODUCTS」，近日推出第三彈新作AMERICAN SPORTS AUTUMN COLLECTION，款式包括裝飾全新設計「GP」logo的帽T、開襟運動外套與襪子，流露美式運動風。

▲▼Breitling,OMEGA,CASIO配件 。（圖／公關照）

▲模特兒穿G-SHOCK PRODUCTS第三彈GP LOGO SWEAT HOODIE帽T，3,990元。

►楊祐寧買錶問「時尚總監」　老婆敗精品免批准「我會困惑」

►風・Luxury／百億身家梅西名錶天天換　LV賣到缺貨金錶伴他領獎

關鍵字：

風Luxury, 百年靈, Breitling, OMEGA, 歐米茄, G-SHOCK

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

寶齊萊第三代傳人過世　百年家族傳奇落幕、勞力士接棒

寶齊萊第三代傳人過世　百年家族傳奇落幕、勞力士接棒

泰勒絲女王出巡踩長靴美翻　姊妹淘各個都是高顏值、時髦精

泰勒絲女王出巡踩長靴美翻　姊妹淘各個都是高顏值、時髦精

蕭亞軒戴滿珍珠霸氣回歸　日常百萬珠寶上身當型女

蕭亞軒戴滿珍珠霸氣回歸　日常百萬珠寶上身當型女

CITIZEN夜光開到最強　萬元錶日夜都亮眼 Seiko珍珠奶茶錶台灣獨享　黑糖色錶圈、白玉珍珠變時標卡哇伊 鋼琴家郎朗來台71萬名錶吸睛　換紅錶帶更高調 亮・珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針為愛而生　牛角勾蝶身閃耀珍罕棕鑽 甜甜圈Swatch被咬一口　「螞蟻人」與《辛普森家庭》粉絲必收 宋慧喬深V禮服不強調曲線　優雅女神裝引大咖女星讚嘆 小賈辣妻萬聖節穿性感內衣上陣　演出驚悚片驚聲尖叫

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面