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不想禿頭快改掉！皮膚科醫師曝「3個壞習慣」讓你頭髮掉不停

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▲▼ 皮膚科醫師曝「3個掉髮壞習慣」快改掉。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲享有豐盈美麗秀髮，皮膚科醫師提醒有3個「掉髮壞習慣」要改掉。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝IG@skuukzky

每次梳頭都梳下一堆頭髮，洗頭、吹頭後地上全是掉髮？你也常掉髮掉到懷疑人生嗎？小心有些看似沒什麼的日常習慣，就是讓你掉髮激增的元兇！皮膚科醫師王群就提醒快改掉以下3個「掉髮壞習慣」，就讓頭髮掉得少、長得多，養回健康頭皮和豐盈髮絲。

▲▼ 皮膚科醫師曝「3個掉髮壞習慣」快改掉。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

NG 1：節食、挑食，飲食不規律

有些人為了減肥會嚴格節食，或是有挑食習慣、吃飯時間不規律的人，都容易因為營養攝取不足讓掉髮量增加。

除了均衡飲食、養成良好的飲食習慣，頭髮的主要成分是蛋白質，所以每天都要確保有吃到魚或豆、肉、蛋、奶等蛋白質食物，同時要多吃新鮮蔬菜水果補充各種維生素、礦物質，這樣頭髮才能掉得少、長得多。

NG 2：經常染燙漂髮，變化髮型

經常燙髮、染髮、漂髮，是最容易傷到頭皮、髮絲的因素之一，毛囊受傷以後就會導致頭髮容易脫落。

建議別太頻繁的染、漂髮和燙髮，要給頭皮足夠的休息時間，尤其千萬別一個月換一種髮色，這樣對頭皮頭髮非常傷。

▲▼ 皮膚科醫師曝「3個掉髮壞習慣」快改掉。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

NG 3：常熬夜、壓抑情緒或壓力

熬夜、壓力、精神緊張、焦慮等也會僅起頭髮掉落增加，長期的精神緊張和壓力會引起血液循環不順暢，導致頭皮毛囊缺血和缺氧，會使毛囊長得不好、加速頭皮老化，就會使頭髮提前脫落、掉髮量增加。

所以平時最好別熬夜，盡量早睡、睡夠時間，並且可多嘗試、找到適合自己的紓壓方式，像是運動、泡澡等，幫助平穩情緒、緩解壓力，對身體健康也很有益處。

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