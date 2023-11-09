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IVE張員瑛穿PUMA章魚鞋超燒！adidas新聯名「仿馬毛Samba」反折鞋舌更萌

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記者鮑璿安／綜合報導

南韓大勢女團IVE在今年成為了PUMA亞太區代言人，本月終於迎來第二波 PUMA x IVE 實著單品，由張員瑛帶領團員們穿上Blktop Rider 章魚鞋，搭配超萌羽絨外套打造冬日穿搭。而adidas Originals則是攜手Wales Bonner延續合作情誼，推出全新2023年秋冬系列，為超夯鞋款 Samba帶來嶄新設計靈感，擁有仿馬毛及橡膠鞋底外觀，簡直是年末必收鞋款之一。

▲▼ 運動鞋款 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals by Wales Bonner 帶來全新設計Samba鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動鞋款 。（圖／品牌提供）

▲仿馬毛、豹紋款式拼接Samba鞋履，已於指定門市與官方網站限量正式上市 。（圖／品牌提供）

adidas Originals 攜手Wales Bonner推出2023 年秋冬聯名系列，帶來一系列靈感創意源自 1970 年代至 1990 年代的標誌性足球風服裝，經典三條紋的對比沙色足球短褲，深棕色的針織套裝，展現運動時尚的新境界。當然系列最受矚目的就是adidas Originals by Wales Bonner 四款Samba鞋履，融入趣味的反折鞋舌，鞋款使用仿馬毛、豹紋款式及橡膠鞋底，麂皮及尼龍的異材質拼接，內裡藍色對比鞋身紅褐色呈現撞色細節，勢必是潮流控的必收焦點。

▲▼ 運動鞋款 。（圖／品牌提供）

▲ IVE 在第二波 #PUMAxIVE 形象大片中，腳踩 PUMA Bkltop Rider 章魚鞋。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動鞋款 。（圖／品牌提供）

▲Blktop Rider 保留RIDER 復古鞋身輪廓， 外露的顆粒大底很有辨識度。（圖／品牌提供）

南韓大勢女團 IVE 在第二波 #PUMAxIVE 形象大片中，腳踩 PUMA Bkltop Rider 章魚鞋，靈感源自PUMA Bkltop Rider 80 年代的尖刺鞋釘，為致敬「RIDER 家族」跑鞋科技底蘊，Blktop Rider 保留RIDER 復古鞋身輪廓，簡潔的側彎刀拼接手法融入尼龍和麂皮異材質，加上上攀爬外露的顆粒大底，營造多層次亮點。

關鍵字：

PUMA, adidas Originals, SAMBA

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