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入手人生第一隻美洲豹！優美典雅「隱形的珠寶」讓嗅覺也有奢華體驗

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想要掌握精緻的氛圍感，不僅妝容、服裝要到位，「氣息」更是很重要、畫龍點睛的關鍵之筆，以下就盤點多款近期厲害的香氛作品，不妨在出門前稍做點綴，讓整個人造型更到位。

＃卡地亞 美洲豹淡香水

▲Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,Guerlain,香水,香氛,卡地亞。（圖／品牌提供）

▲品牌創意總監貞・杜桑跟第一隻美洲豹形體的出現。（圖／品牌提供）

高雅神秘的美洲豹向來是卡地亞經典品牌識別，從1914年就開始出現在珠寶作品之中，直到1919年才確立起牠的樣貌與型態，更一直是品牌創意總監貞・杜桑的最愛，透過各種不同的鑽石與珠寶，演繹出美洲豹力與美並濟的性感張力，悠揚曲線更是將小巧飾品帶領到巔峰，造就經典模範。

▲Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,Guerlain,香水,香氛,卡地亞。（圖／品牌提供）

▲卡地亞美洲豹淡香水展現自信女性特質。（圖／品牌提供）

延續百年珠寶精緻奢華的巧思，卡地亞在全新美洲豹香水系列，應用宛如鑽石切割工法，讓玻璃瓶身刻畫出美洲豹剛毅臉部線條，再運用柔美的梔子花香氣，貫穿整個主線淡香水、淡香精與香精，透過兩種不同領域的結合，展現極致奢華典雅的氛圍，讓香水不再只是氣味，昇華成「隱形的珠寶」可以穿戴在身上。

＃Maison Francis Kurkdjian 絲緞情懷淡香精

▲Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,Guerlain,香水,香氛,卡地亞。（圖／品牌提供）

「天才調香師」Maison Francis Kurkdjian總能把香氣發揮到淋漓盡致，同時又展現出現代摩登的心意，其中，絲緞情懷淡香精更遠赴寮國找尋具有獨特香氣的沉香木，搭配保加利亞玫瑰、紫羅蘭、安息香與琥珀，展現出絲滑綿密的性感香氣，噴上它直接變身成為撩人小姊姊。

＃Acqua di Parma 帕納里加州桂淡香水

▲Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,Guerlain,香水,香氛,卡地亞。（圖／品牌提供）

來自義大利的Acqua di Parma熱銷香水中，絕對可以看見加州桂的身影，獨特清甜香氣展現出優雅大氣的清新氛圍，讓人覺得如沐春風，同時又不會過於甜膩，宛如沐浴過後的乾淨氣味，讓人聯想到蔚藍的義大利海岸，陽光普照的美景。

＃Guerlain 帝王之水－霧白蜂印瓶

▲Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,Guerlain,香水,香氛,卡地亞。（圖／品牌提供）

「香水世家」嬌蘭在1853年，特別為拿破崙三世妻子尤吉妮皇后而調配出的帝王之水，一直深受皇室的御用，後來才得以被一般民眾擁有，這一支融合檸檬、橙花與迷迭香的香氣，展現出清新脫俗又不染塵埃的明麗感，獨特的霧白瓶身更展現出它純潔通透的香氛調性。

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關鍵字：

Maison Francis Kurkdjian, Acqua di Parma, Guerlain, 香水, 香氛, 卡地亞

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