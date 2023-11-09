SOGO周年慶首日男排4小時搶冰箱　豪客直刷18萬換iPhone

▲SOGO百貨周年慶首日，家電、化妝品頭香清一色都是男性。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／台北報導

SOGO台北三館周年慶今（11／9）開跑，一大早忠孝館前照例在開門前就集聚人潮，宛如每年的熱鬧嘉年華，首位民眾吳先生從八里專程排隊，上午7點到店，排4小時為的是HITACHI特價冰箱，另有板橋陳先生只慢首位「幾分鐘到」，打算來購買電視、洗衣機、冰箱3款大家電，剛剛好達到iPhone15滿額門檻18萬元，相當精打細算。

▲SOGO百貨周年慶首日排隊人潮。（圖／記者周宸亘攝）

今早為SOGO台北店三館周年慶首日，也是該百貨重頭戲，一早開門前忠孝館外就有破千人排隊人潮，今年特別的是前三位頭香都是前來買家電，看準今年祭出的家電高額滿額禮，美妝品頭香民眾王先生也是男性，來自新莊幫家人搶SHISEIDO百優禮盒超值組，早上7點到排了4小時也是相當有誠意。

▲開門進場馬上就有爆滿人潮。（圖／記者周宸亘攝）

SOGO台北三館周年慶從11／9至11／20開打，化妝品、香氛單日單櫃滿6,000元送800元；國際精品消費滿2萬元送2,000元；指定精品、珠寶滿3萬元送1,200元／滿5萬元送2,500元；HERMES、LV與指定精品消費滿3萬元送1,000元／滿5萬元送2,000元。不少人看準高額滿額禮，忠孝店消費滿18萬元，就可換價值29,900元的iPhone 15或價值30,900元的Macbook Air M1，復興館家電首日則消費滿16萬元也能換Dyson耳機。

▲今年家電滿額禮價值高，吸引不少民眾一次出手。（圖／記者周宸亘攝）

此外，各館因應不同樓層還有做特別加碼，如「美妝重鎮」忠孝館打出贏過匯差的特惠組，共有50種組合、總數超過5萬份的化妝品特惠組，組合比日本當地購買更便宜，特定組合還再加送500元的商品券，優惠層層疊加，均是首日才會有的特別優惠。

以精品為主力的復興館，也祭出百貨少見的精品回饋，每年都吸引已鎖定單品的民眾，在精品櫃前排長龍等入手，如HERMES、LV與指定精品消費回饋滿3萬元送1,000元、滿5萬元送2,000元等都是業界少見，針對家電也推出iPad、Dyson Supersonic吹風機、iRobot掃拖機器人等均可用半價加購的限量方案。