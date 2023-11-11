秀智肉肉臉逆襲《室友斗娜》精緻美人！變美思路分析　妝容提亮是關鍵

一：體脂控制＋臉部按摩

出道前期的秀智其實飽受嬰兒肥以及大象腿的困擾，為了瘦下來，她相當努力控制體脂，不僅每天不會攝取超過1000卡熱量，她還發明獨門瘦腿術「企鵝健身操」，不但腿部贅肉和手臂肌肉一起運動到，還可以有效防止胸部下垂！此外，秀智每天還會使用卸妝油，將手指併攏並以指節提拉臉部輪廓按摩4分鐘，並加強T字部位、下巴及臉頰，養出尖下巴、V型臉同時幫助預防法令紋。

▲秀智出道前期有大象腿的困擾。（圖／sports.donga、IG@netflixkr）

企鵝健身操步驟：

STEP 1：兩腳分開，與肩同寬。

STEP 2：手腕折向外側，與地面平行，站姿就像是企鵝的模樣。

STEP 3：將手臂伸向前、旁、後，相同動作做20下，一組反覆8次。

▲秀智肉肉臉瘦成V型臉。（圖／IMDB、IG@skuukzky）

二：改變妝容、修飾淡顏弱勢五官

秀智作為淡顏美女代表，五官較精緻小巧、留白較多，因此妝容上不適合大濃妝，或是太啞光裸妝，很容易整個人被吃掉、顯得沒氣色！如果你也是同款淡顏臉，建議妝容可以改為「氧氣感淡妝」，同時延伸五官比例、加強臉部立體感。妝容重點就是底妝要做到乾淨服貼，弱化修容、著重提亮，關鍵在於把握臉部三個高光點：蘋果肌、鼻頭和額頭，最後在眼下部位打一點腮红，範圍大而淺，營造出自然的血色感，就可以减少臉部留白。

▲秀智較適合氧氣感淡妝。（圖／IG@skuukzky）

三：髮色減少漂染，自然黑髮更吸睛

近幾年秀智大多都是以深髮色為主，不過也曾經漂染過較淺的髮色，雖然說秀智皮膚白皙，不會太顯黑，不過在深淺對比之下，深髮色還是比較適合她！此外，淺髮經過多次漂染褪色容易顯得毛躁乾枯，改為帶有光澤感的黑色、黑茶色髮色，柔柔亮亮的秀髮質感更加招人喜歡！

▲秀智比較適合深髮色。（圖／IG@skuukzky、bucheontimes）

四：方圓臉選對命定髮型

除了髮色可以改變一個人的氣質外，髮型也可以！不得不讚嘆秀智在《我的女神室友斗娜》新髮型真的美爆了，輕盈版公主切搭配齊瀏海更顯幼態少女感，且兩側瀏海可以遮住顴骨稜角和圓臉外輪廓邊線，營造出漫畫小臉，根本方圓臉的命定髮型。

▲秀智在新劇的公主切搭配齊瀏海根本方圓臉的命定髮型。（圖／NETFLIX）

由於方圓臉臉型較寬，因此改善臉部長寬比就是剪髮必須注意的一大要點！最好不要留大面積的厚瀏海，改為像秀智帶有一絲空氣感的漫畫瀏海，不僅視覺不會那麼沉重，還能讓顱頂看上去更高，顯得臉型比較修長，同時還能減少五官鈍感。

▲空氣感的漫畫瀏海更減齡。（圖／IMDB、IG@skuukzky）

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